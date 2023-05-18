هاري وميغان ينجوان من "كارثة" إثر مطاردتهما من مصورين في نيويورك

هاري وميغان ينجوان من "كارثة" إثر مطاردتهما من مصورين في نيويورك



نجا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من "كارثة" كادت تحصل مساء الثلاثاء في نيويورك نتيجة "مطاردة بالسيارة" من جانب "صيادي صور مشاهير عدوانيين جدًا"، على ما أعلن ناطق باسم الثنائي في بيان.



وقعت الحادثة ليل الثلاثاء بعدما حضر هاري وميغان حفلة لتوزيع الجوائز في العاصمة المالية الأميركية.



وقال الناطق باسم الزوجين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس إن والدة ميغان، دوريا راغلاند، كانت معهما في السيارة.



وجاء في البيان "الليلة الماضية، تعرض دوق ودوقة ساسكس والسيدة راغلاند إلى مطاردة بالسيارة كادت تتسبب بكارثة على يد شبكة مصورين عدوانيين جدًا".



ولفت الناطق باسم الزوجين المقيمين في كاليفورنيا إلى إن هذه المطاردة "التي إستمرت حوالى ساعتين كادت تتسبب بتصادم مع سائقين آخرين أو مع مشاة وعنصرين من شرطة نيويورك".



وأضاف البيان "أن يكون المرء شخصية عامة يترافق مع مستوى من الإهتمام من الجمهور، لكن لا ينبغي أبداً أن يكون ذلك على حساب سلامة أي شخص".



وأشار الناطق إلى "أن نشر هذه الصور، نظراً إلى طريقة الحصول عليها، يشجع على ممارسة تطفلية للغاية تشكل خطورة على جميع المعنيين".