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شيخ قطري يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد!
منوعات
2023-05-18 | 09:36
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شيخ قطري يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد!
شيخ قطري يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد!
رفع المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قيمة عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي من عائلة غلايزر الأميركية، وفق ما أفاد مصدر قريب من ملف الإستحواذ لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر".
وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي. وضع مالك شركة إينيوس للبتروكيماويات تقييماً أعلى للنادي الذي يبحث عن شراء أغلبية حصصه، حسب ما ذكرت تقارير. لكن هذه الخطوة ستسمح لرئيسي النادي أفرام وجويل غلايزر الحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبداً مشجعو يونايتد.
وخلافاً لذلك، يسعى الشيخ جاسم لشراء كامل حصص النادي، ويعد بتسديد ديونه البالغة 1.2 مليار دولار أميركي.
ويبدو أن عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.
ودعا اتحاد روابط جماهير يونايتد إلى تسريع عملية الإستحواذ للسماح للملاك الجدد بالمساهمة في صيف الإنتقالات.
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