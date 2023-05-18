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فريدة من نوعها عالميا... مزاد في فرنسا الشهر المقبل على سيارة خشبية (صورة)

منوعات
2023-05-18 | 10:29
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فريدة من نوعها عالميا... مزاد في فرنسا الشهر المقبل على سيارة خشبية (صورة)
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فريدة من نوعها عالميا... مزاد في فرنسا الشهر المقبل على سيارة خشبية (صورة)

أعلن مفوضا المزادات ايمريك وفيليب روياك الأربعاء بيع سيارة خشبية من نوع "سيتروين 2 سي في (2 حصان)"، بقيمة تقديرية تراوح بين 150 و200 ألف يورو، في مزاد في فرنسا في الرابع من حزيران.

وأكد إيمريك روياك لوكالة فرانس برس أن "هذه السيارة الخشبية الوحيدة في العالم التي لا تزال تعمل بشكل طبيعي. هذا مزاد خارج عن المألوف. إنها سيارة فريدة وقطعة فنية في آن معاً".

ووضع مفوضا المزادات تقديراتهما لقيمة المركبة بالاستناد إلى "الرقم القياسي العالمي لسيارة من نوع 2 سي في"، والتي بيعت في مقابل 176 ألف يورو. وأشار روياك إلى أن هذه السيارة الجديدة "تتمتع بمقومات لتحطيم الرقم القياسي".

ويقام المزاد في منطقة مونبازون في وسط فرنسا.

وقد صُنع هيكل سيارة "2 سي في"، وهو من نوع "أزكا" مصنوع سنة 1955، بالكامل من الخشب على يد النجار الفرنسي ميشال روبيار.

ووفق ايمريك روياك، فقد اجتازت السيارة الاختبارات التقنية، وهي مرفقة برخصة ملكية تعود لعام 1957، ومعها لوحة تسجيل وشهادة تأمين بما يتيح تسييرها على الطرقات.

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