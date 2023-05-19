بعد انتشار شائعات عن استخدامها السحر على جورجينا رودريغيز... والدة كريستيانو رونالدو توضح!

انتشرت شائعات خلال الأيام الأخيرة تزعم أن والدة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو استخدمت "السحر" للتخلّص من حبيبة ابنها جورجينا رودريغيز.

وفي التفاصيل، فقد أفادت صحيفة برتغالية بأن والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، قد لجأت إلى السحر لفصل الثنائي.

كما ذكرت صحيفة " ديلي بوست " أن طبيبة نفسية كوبية كشفت أن دولوريس لم ترغب أبدًا في أن يكون ابنها مع جورجينا رودريغيز.

وبدورها، فقد ردّت دولوريس أفيرو على الشائعات عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام بالقول إن الخبر الذي نُشر في الصحيفة البرتغالية الشهيرة الذي تسبّب بتشويه صورتها وتعريض عائلتها للإساءة "كاذب، وافتراء وحتى مروّع إذ يتحدث عن أعمال فظيعة، مضيفةَ أن هذا الافتراء كاذب، خبيث ولا أساس له".

ولفتت إلى أن مثل هذه الأنباء لن تروق لأحفادها الذين يقرأون هذه الأخبار ويستمعون إلى الناس والانتقادات.

ويُذكر أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقى بحبيبته جورجينا رودريغيز في مدريد عام 2016. وهما يقيمان حالياً في المملكة العربية السعودية بعدما أنهى عقده مع مانشستر يونايتد وانضم إلى فريق النصر السعودي في كانون الثاني.