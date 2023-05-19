الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد انتشار شائعات عن استخدامها السحر على جورجينا رودريغيز... والدة كريستيانو رونالدو توضح!

منوعات
2023-05-19 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد انتشار شائعات عن استخدامها السحر على جورجينا رودريغيز... والدة كريستيانو رونالدو توضح!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
بعد انتشار شائعات عن استخدامها السحر على جورجينا رودريغيز... والدة كريستيانو رونالدو توضح!

انتشرت شائعات خلال الأيام الأخيرة تزعم أن والدة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو استخدمت "السحر" للتخلّص من حبيبة ابنها جورجينا رودريغيز.
 
وفي التفاصيل، فقد أفادت صحيفة برتغالية بأن والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، قد لجأت إلى السحر لفصل الثنائي.
 
كما ذكرت صحيفة "ديلي بوست" أن طبيبة نفسية كوبية كشفت أن دولوريس لم ترغب أبدًا في أن يكون ابنها مع جورجينا رودريغيز.
 
وبدورها، فقد ردّت دولوريس أفيرو على الشائعات عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام بالقول إن الخبر الذي نُشر في الصحيفة البرتغالية الشهيرة الذي تسبّب بتشويه صورتها وتعريض عائلتها للإساءة "كاذب، وافتراء وحتى مروّع إذ يتحدث عن أعمال فظيعة، مضيفةَ أن هذا الافتراء كاذب، خبيث ولا أساس له".
 
ولفتت إلى أن مثل هذه الأنباء لن تروق لأحفادها الذين يقرأون هذه الأخبار ويستمعون إلى الناس والانتقادات.
 
ويُذكر أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقى بحبيبته جورجينا رودريغيز في مدريد عام 2016. وهما يقيمان حالياً في المملكة العربية السعودية بعدما أنهى عقده مع مانشستر يونايتد وانضم إلى فريق النصر السعودي في كانون الثاني.

آخر الأخبار

منوعات

شائعات

نجم كرة القدم

برتغال

كريستيانو رونالدو

دولوريس أفيرو

جورجينا رودريغيز

السحر

ثنائي

انفصال.

LBCI التالي
تعبيراً عن حبها لنفسها... سبعينية تتزوج نفسها! (فيديو)
فريدة من نوعها عالميا... مزاد في فرنسا الشهر المقبل على سيارة خشبية (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-05-01

صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!

LBCI
أخبار دولية
06:44

الأسد التقى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.. وبحث بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-18

عبدالله بو حبيب شارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية ... وبحث في العلاقات الثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-17

عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:15

بيع النسخة الأقدم والأكثر اكتمالاً بالعالم من الكتاب المقدّس بالعبرية

LBCI
منوعات
08:04

رسم من سلسلة كتب "أستيريكس" يُطرح في مزاد في حزيران

LBCI
منوعات
07:51

في جنيف ...أسبوع من المزادات على مجوهرات يُختتم ببيع تاج مرصع بالألماس

LBCI
منوعات
07:18

في شرق فرنسا... تعرُّض تمثال للفنان السنغالي عثمان سو للتخريب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:44

على مستوى القادة.. انطلاق القمة العربية في جدة

LBCI
خبر عاجل
11:55

وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى السعودية

LBCI
أخبار دولية
14:33

دراسة: المياه تنحسر في نصف بحيرات العالم وسدوده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-14

تضييقٌ إسرائيلي على زوّار كنيسة القيامة يُغضب المسيحيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير

LBCI
أخبار دولية
13:48

الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:13

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
04:19

مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة

LBCI
امن وقضاء
10:06

تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن

LBCI
خبر عاجل
06:05

وزير الداخلية للعربية: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنحي فورا

LBCI
خبر عاجل
10:24

سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق

LBCI
خبر عاجل
10:27

سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي

LBCI
خبر عاجل
10:22

سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More