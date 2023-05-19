تعبيراً عن حبها لنفسها... سبعينية تتزوج نفسها! (فيديو)

في واقعة غريبة، تزوجت سيدة سبعينية أميركية نفسها تعبيراً عن حبّها لنفسها في ولاية أوهايو الأميركية يوم السبت الفائت.

وبحسب المعلومات، فقالت دوروثي فيديلي الملقبة بـ"دوتي"، والبالغة من العمر 77 عاماً، لوسائل إعلام محلية إنها كانت "متوترة" ولكن "متحمسة" لليوم الكبير.

ويُذكر أن فيديلي تزوجت في السابق، لكنها انفصلت عن زوجها بعد 9 سنوات.

وكانت فيديلي قلقة من أن يكون قد فات الأوان لإقامة حفل زفاف أحلامها، إلا أنها ذات يوم غيّرت موقفها، وقالت: "لقد عشت وحيدة لمدة 40 عامًا"، مضيفة أنها أثناء تواجدها في الكنيسة أدركت أنها تريد أن "تفعل شيئًا مميزًا" لنفسها.

وأفادت وسائل إعلامية أخرى أن دوروثي فيديلي هي أم لثلاثة أطفال. وبعد أن أمضت معظم حياتها في رعاية أطفالها وأحفادها، كانت فيديلي متحمسة لهذه الخطوة الجريئة وقالت: "لقد حان دوري لأفعل ما أردت أن أفعله في حياتي".