مراسم وداع الملكة إليزابيث كلفت أكثر من 180 مليون يورو

نشرت وزارة الخزانة البريطانية الخميس أن الحداد الوطني وجنازة الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة في أيلول الماضي كلف دافعي الضرائب البريطانيين 161.7 مليون جنيه إسترليني، أي 186 مليون يورو.

وبعد وفاة الملكة عن 96 عامًا في قلعتها الاسكتلندية في بالمورال في الثامن من أيلول، نقل نعشها إلى إدنبرة قبل عرضه للجمهور في قاعة ويستمنستر أقدم غرفة في البرلمان البريطاني، لمدة خمسة أيام.

ثم أقيمت الجنازة الرسمية في 19 أيلول في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور ألفي مدعو بينهم مئات الشخصيات والقادة الأجانب، ثم في ويندسور حيث ترقد الملكة إلى جانب زوجها الأمير فيليب.

وقال بيان خطي وجهه وزير الخزانة جون غلين إلى البرلمان إن الكلفة الإجمالية تقدر بنحو 161.743 مليون جنيه إسترليني.

وأكبر فاتورة تذهب إلى وزارة الداخلية بمبلغ 73.68 مليون جنيه، أي قرابة 85 مليون يورو. وقد تم نشر الآلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عشرة أيام من الحداد الوطني.

وتأتي وزارة الثقافة والإعلام في المرتبة الثانية بـ57.42 مليون جنيه، أي 66.2 مليون يورو متقدمة على الحكومة الاسكتلندية (18.75 مليون جنيه أو 21.6 مليون يورو).

ولم تكشف أرقام رسمية حتى الآن لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث التي أقيمت في السادس من أيار.