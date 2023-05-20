"حادثة حرجة"... شرطي يستخدم مسدساً صاعقاً مع مسنّة!

أعلنت الشرطة الأسترالية الجمعة في بيان أن أحد عناصرها استخدم مسدساً صاعقاً مع امرأة تبلغ 95 عاما داخل دار للمسنين، ما أدخلها في "حالة حرجة" صحياً.

وكان شرطيون استدعوا إلى دار للمسنين في ولاية نيو ساوث ويلز لكبح جماح امرأة "مسلحة بسكين".

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها "حاولوا التحدث إلى المرأة"، و"خلال هذا التفاعل، استخدم عنصر مخضرم مسدسه الصاعق، ما تسبب بسقوط المرأة وارتطام رأسها بالأرض.

نُقلت المرأة المسنة إلى مستشفى بمقاطعة كوما في جنوب الولاية، بحسب الشرطة التي وصفت حالتها الصحية بأنها "حرجة".

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" ووسائل إعلامية أخرى أن المرأة، واسمها كلير نولاند وهي أمّ لثمانية أبناء وتعاني من الخرف، كانت تتحرك بالاستعانة بجهاز المساعدة على المشي، حاملة سكيناً لدى وصول الشرطة.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً بشأن هذه "الحادثة الحرجة".