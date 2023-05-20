بيع منحوتة "العنكبوت" لقاء 32.5 مليون دولار في مزاد للفرنسية لويز بورجوا

أقامت دار "سوذبيز" الخميس في نيويورك مزاداً بيعت فيه منحوتة "العنكبوت" العملاقة للنحاتة والفنانة التشكيلية الفرنسية الراحلة لويز بورجوا في مقابل 32.5 مليون دولار.

ويبلغ ارتفاع "العنكبوت" ثلاثة أمتار، وهي من أشهر أعمال الفنانة التي توفيت عام 2010. وأمضت النحاتة الفرنسية الأصل والتي حصلت على الجنسية الأميركية جزءاً كبيراً من حياتها في نيويورك.

واعتبرت المسؤولة عن المزاد في "سوذبيز" كيلسي ليونارد أن بيع المنحوتة شكّل "لحظة مميزة فعلاً" لأن الثمن الذي رست عليه رقم قياسي لبيع أحد أعمال الفنانة في المزادات، وهو كذلك أعلى مبلغ يُدفع لقاء منحوتة صنعتها امرأة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد وصفت عناكب بورجوا الفولاذية بأنها "إحدى روائع الفن خلال القرن العشرين".