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بعد أكثر من 100 عام على اختفائه... أستراليا تُسجّل عودة لحيوان "البيتونغ"

منوعات
2023-05-20 | 14:28
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بعد أكثر من 100 عام على اختفائه... أستراليا تُسجّل عودة لحيوان &quot;البيتونغ&quot;
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بعد أكثر من 100 عام على اختفائه... أستراليا تُسجّل عودة لحيوان "البيتونغ"

تُسجّل في أستراليا عودة لحيوان البيتونغ ذي الذيل الكثيف، وهو جرابي نادر بحجم أرنب يشبه الكنغر، بعد أكثر من 100 عام على اختفائه من جنوب القارة.

وكانت هذه الجرابيات الصغيرة التي تُطلَق عليها أيضاً تسمية بيتونغ تسمانيا وتقفز بقوائمها الخلفية مثل الكنغر، تنتشر في أكثر من 60 في المئة من أستراليا، لكنها باتت فريسة للقطط والثعالب، وتأثر وجودها سلباً بعمليات تطهير الأراضي التي لجأ إليها الاستيطان الأوروبي قبل أكثر من قرنين.

وتراجع عدد هذه الحيوانات تالياً من عشرات الملايين إلى ما بين 12 ألفاً و18 ألفاً اليوم، معظمها في جزر أستراليا وفي مناطق محمية وفي جيوب قليلة من غرب أستراليا.

لكنّ هذه الحيوانات تعود اليوم إلى الظهور في شبه جزيرة يورك بجنوب أستراليا بعدما أطلق العلماء 120 منها على مدار عامين لمعرفة ما إذا كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة.

وشرح خبير البيئة في لجنة المناظر الطبيعية في منطقة نورذرن أند يورك ديريك ساندو أن عودة هذه الحيوانات إلى جنوب أستراليا تحققت بفضل برنامج مكثف لضبط القطط والثعالب، بالإضافة إلى سياج مصمم للحد من مرور الحيوانات المفترسة من دون استبعادها تماماً.

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مناطق محمية.

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