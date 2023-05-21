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وفاة الكاتب البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما

منوعات
2023-05-21 | 02:42
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وفاة الكاتب البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما
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وفاة الكاتب البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما

وفاة الكاتب البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما

توفي الكاتب البريطاني مارتن أميس، الذي جعلت منه روايتاه "المال" و"حقول لندن" أحد أشهر الشخصيات الأدبية في جيله، عن 73 عاما.

ونشر الروائي وكاتب السيناريو  على مدار حياته 14 رواية ومذكرات ومجموعتين من القصص وثماني مجموعات من الأعمال غير الخيالية على مدار حياته، وفقا لما ذكرته وكالة "بي إيه ميديا" السبت .

وولد أميس في أكسفورد عام 1949 ، وهو ابن الكاتب الراحل السير كينجسلي أميس الحائز على جائزة بوكر ، والذي توفي أيضا عن 73 عاما في عام 1995.

ونشر مارتين أميس أولى رواياته "أوراق راشيل" في عام 1973  أثناء عمله كمساعد تحرير في الملحق الأدبي لصحيفة التايمز البريطانية.

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