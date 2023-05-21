الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هجرة وتراجع قياسي بالمواليد... عدد سكان هذه الدولة مستمر في الانخفاض!

منوعات
2023-05-21 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هجرة وتراجع قياسي بالمواليد... عدد سكان هذه الدولة مستمر في الانخفاض!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هجرة وتراجع قياسي بالمواليد... عدد سكان هذه الدولة مستمر في الانخفاض!

هجرة وتراجع قياسي بالمواليد... عدد سكان هذه الدولة مستمر في الانخفاض!

يُتوقَّع أن يستمر عدد سكان كوبا، البالغ عددهم حاليّاً 11 مليون نسمة، في الانخفاض بسرعة ليصل إلى تسعة ملايين بحلول العام 2050، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني الذي أظهر في العام 2022 انخفاضاً قياسيّاً في عدد المواليد منذ 60 عاماً.

وقال دييغو إنريكي غونزاليس، مدير مركز دراسات السكان والتنمية في مكتب الإحصاء الوطني، في مؤتمر صحافي، الجمعة: "اتجاه انخفاض عدد السكان مستمر، وهي عملية تسارعت" في السنوات الأخيرة.

وفقاً للخبير، "إذا لم ينعكس مسار الاتجاهات الحالية، وهو ما يبدو غير مرجح"، فقد ينخفض عدد سكان الجزيرة من 11 مليون نسمة حاليا إلى أقل من تسعة ملايين عام 2054.

في نهاية العام 2022، كان يبلغ عدد سكانها أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي 11,089,511 نسمة.

لكن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار الموجة التاريخية للهجرة التي أثرت على الجزيرة منذ نهاية 2021، على خلفية أزمة اقتصادية كبرى والتأثير المشترك لتداعيات جائحة كوفيد-19 ونقاط الضعف الهيكلية وتشديد الحصار الأميركي.

هاجر أكثر من 300 ألف كوبي إلى الولايات المتحدة في العام 2022، وفقا للسلطات الأميركية، أو حوالى 2,7 في المئة من السكان. كما هاجر آخرون إلى أميركا اللاتينية وأوروبا، لكن ليس هناك أرقام رسمية حول عددهم.

وفقاً لقانون البلاد، يمكن للمواطن الكوبي الإقامة لمدة تصل إلى عامين خارج الجزيرة مع بقائه مقيماً فيها. وبالتالي، يبقى مشمولا في الإحصاءات خلال هذه الفترة.

وبحسب مدير مكتب الإحصاء الوطني، خوان كارلوس ألفونسو، سجّلت كوبا في العام 2022 "95403 ولادات، وهو أدنى رقم منذ 60 عاماً (مقابل) نحو 120 ألف وفاة".

وأضاف أنّ كوبا "حاليّاً هي الدولة التي لديها أدنى معدل خصوبة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" ما يجعلها واحدة من دول المنطقة التي لديها أعلى نسبة من المسنين (22,3 في المئة من السكان).
 

آخر الأخبار

منوعات

كوبا

هجرة

تراجع بالمواليد

LBCI التالي
مهندسة ثمانينية تعمل على جعل باكستان أكثر مقاومة للفيضانات (صور)
الإجابات ظهرت في الثلاجة... قلم سحري كاد يتسبب بالرسوب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-19

كلمة لباسيل في إطار ندوة خاصة موضوعها الهجرة ومسيحيو الشرق

LBCI
أخبار دولية
2023-05-18

بعد تعديل سياسة الهجرة... استمرار تراجع أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-05-18

رجال أعمال روس يزورون كوبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

LBCI
أخبار دولية
2023-05-12

الإتحاد الأوروبي يدعم بقاء فيتورينو مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة لولاية ثانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:51

غيتار حطّمه كورت كوبين على المسرح يُباع بـ600 ألف دولار في مزاد (صور)

LBCI
منوعات
04:09

مهندسة ثمانينية تعمل على جعل باكستان أكثر مقاومة للفيضانات (صور)

LBCI
منوعات
03:09

الإجابات ظهرت في الثلاجة... قلم سحري كاد يتسبب بالرسوب!

LBCI
منوعات
02:42

وفاة الكاتب البريطاني مارتن أميس عن 73 عاما

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:46

مقتل ثلاثة رجال بالرصاص في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا

LBCI
منوعات
03:52

هجرة وتراجع قياسي بالمواليد... عدد سكان هذه الدولة مستمر في الانخفاض!

LBCI
أخبار دولية
13:22

قمة جدة... لن تمر مرور الكرام!

LBCI
منوعات
12:52

بيع منحوتة "العنكبوت" لقاء 32.5 مليون دولار في مزاد للفرنسية لويز بورجوا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:27

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في الـNBA: ميامي يواصل تحقيق المفاجآت في المراحل النهائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

معرض تشكيلي في بيروت تعكس لوحاته التعابير الإنسانية بأبسط تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

السعودية حاضرة في مهرجان كان ترويجًا لصناعة السينما السعودية

LBCI
أخبار دولية
13:59

واشنطن تستضيف للمرة الأولى مهرجانًا تنظمه السفارة اللبنانية والمؤسسة المارونية للإنتشار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لا تخافوا الكلاب الشاردة... حملة تدريب لمساعدتكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدراجات النارية تجتاح الطرقات... فماذا عن الخطوات الوقائية التي يجب أن يلجأ إليها سائقها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

كميات من الأدوية غير المسجلة في لبنان تجتاح السوق المحلية: "مش كل دواء دواء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو مرض السيلياك؟ وهل من منتجات Gluten Free مزورة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:53

إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة

LBCI
منوعات
01:33

فادي الخطيب يُطمئن محبّيه من المستشفى... "عمليّة صعبة تمّت بنجاح"

LBCI
أمن وقضاء
12:38

الجيش: توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في دير عمار

LBCI
خبر عاجل
04:25

وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا ويجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح للوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء للوصول الى حلّ

LBCI
فنّ
02:02

بأجواء مميّزة...نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها جيوفاني بحضور خطيبها (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:41

البحرين تقرر إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصادر لـ "الأنباء الكويتية": عرض فرنسي لباسيل... "يختار حاكم مصرف لبنان لقاء السير في فرنجية"

LBCI
أخبار لبنان
04:27

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More