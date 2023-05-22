حادثة غريبة... زائر غير مرحب به في درج مكتب!

حادثة غريبة... زائر غير مرحب به في درج مكتب!



في حادثة غريبة من نوعها، رُصد ثعبان ضخم في درج مكتب مدير في إحدى الشركات في أستراليا. الأمر الذي أحدث صدمة لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، ظهر الضيف غير المرحب به وهو "نائم" بسلام في درج المكتب.



وحصل المنشور على آلاف المشاهدات ووصف المستخدمون الحادثة بالغريبة والمخيفة في الوقت نفسه.