ناشطون بيئيون يرمون سائلاً أسود في نافورة تريفي في روما

رمى ناشطون بيئيون الأحد سائلاً أسود في نافورة تريفي الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما، مشيرين إلى أنّ الفيضانات التي أودت بـ14 شخصاً في شمال شرق البلاد تشكل "إنذاراً".

وأقدم عدد من الناشطين في منظمة "لاست جنرايشن" التي تكافح التغير المناخي، على رمي الكربون السائل المتأتي من الخضر في مياه النافورة، قبل أن يوقفهم عناصر من الشرطة.

وسُجلت الخطوة الاحتجاجية هذه تزامناً مع وصول رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى منطقة إميليا رومانيا لزيارة الأماكن التي دمرتها فيضانات وُصفت بأنها الأسوأ في البلد منذ قرن. فخلال 36 ساعة فقط هطلت كمية أمطار تسجل عادة خلال ستة أشهر.

وتنظم "لاست جنرايشن" عادة احتجاجات سلمية، إلا أنها تحولت تخريبية في إيطاليا العام الفائت قبيل الانتخابات العامة، وهدفت إلى حضّ السياسيين من مختلف التوجهات على جعل مسألة التغير المناخي من أولوياتهم.