لرفع الوعي حول مرض السرطان... اللبناني رامي نعوس يحطّم الرقم القياسي لأطول فترة وقوف على لوح من المسامير

حطّم الناجي من مرض السرطان، اللبناني رامي نعوس، الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول فترة وقوف على لوح من المسامير وصلت الى 12 ساعة و12 دقيقة و8 ثوانٍ.ونعوس الذي فقد أحد أفراد أسرته بسبب مرض السرطان، خاض تجربة تحطيم الأرقام القياسية العالمية لرفع مستوى الوعي حول المرض.ويأمل رامي، الذي قطع سابقًا مسافة 42 كيلومترًا حافي القدمين من كورنيش الضبية إلى منطقة البترون، في زيادة الوعي بالكشف المبكر عن السرطان وإنقاذ المزيد من الأرواح من المرض، وفقًا لموسوعة غينيس.وبدوره، قال رامي نعوس: "هذا الإنجاز هو مجرد بداية رحلتي، وسيكون لدي إنجازات أخرى مع موسوعة غينيس لتوصيل صوتي للعالم".