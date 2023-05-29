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فرناندو ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً
منوعات
2023-05-29 | 07:49
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فرناندو ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً
فرناندو ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً
بات المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتين، في سن الـ41 عاماً أكبر سائق يصعد إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى منذ أكثر من 50 عاماً، بوصوله ثانياً في منافسات الجولة السادسة الأحد.
وكان سائق أستون مارتن المتوّج بطلاً للفئة الأولى عامي 2005 و2006 مع رينو يأمل في المنافسة على المركز الأول في شوارع الإمارة، إلّا انه عجز عن مقارعة سرعة سيارة ريد بول وسائقها الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، فيما وقع فريقه بالمحظور بسبب خطأ في استراتيجية اختيار الإطارات مع هطول الأمطار.
ورغم ذلك، نجح ألونسو في إنهاء السباق في المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الخامسة في 6 سباقات هذا العام، وبات أكبر سائق يحقق هذا الإنجاز منذ الأسترالي جاك برابهام الذي حلّ ثانياً عام 1970 في الإمارة عندما كان في سن الـ44 عاماً.
وقال ألونسو بعد سباق استمر لمدة ساعة و48 دقيقة وتطلب تركيزاً كبيراً في ظروف مناخية صعبة على حلبة لا تغفر الأخطاء "كان السباق صعباً".
وأضاف: "قرّرنا أن نبدأ السباق مع إطارات قاسية على أمل في أن نبقى لفترة أطول على الحلبة، من ناحية الاستراتيجية، ولكن ماكس قاد بشكل رائع على إطارات متوسطة الليونة وصنع الفارق في أوّل فترة له على الحلبة من دون أن نحصل على أي فرصة".
وأردف: "من ثم هطلت الأمطار وتعقدت الأمور".
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