العثور على أكثر من 1,6 طن من النفايات البلاستيكية في الهيمالايا

تنتشر النفايات البلاستيكية، من علب وخيم وأنابيب في كل مكان من العالم حتى على أعلى القمم... فقد عثر مستكشف فرنسي وفريقه على 1,6 طن من النفايات البلاستيكية في جبال الهيمالايا.ويقول لوك بوانار خلال تواجده في نيبال عائداً من محاولته الأولى لتسلّق جبل ماكالو الذي يبلغ ارتفاعه 8485 متراً "إنّ ما عثرنا عليه هو مكبّ نفايات فعلي، فوراء كل صخرة وجدنا كمية من أسطوانات الأكسجين وعلب الأطعمة وأسقف الخيم والأحذية. هذا غير منطقي".وتمثل هذه النفايات مؤشراً جديداً إلى الكمية الكبيرة من النفايات البلاستيكية المنتشرة في الطبيعة، في وقت انطلقت في باريس الاثنين الجولة الثانية من المفاوضات الرامية إلى إقرار معاهدة دولية بحلول نهاية عام 2024 لمكافحة التلوث البلاستيكي.ويشكل جزء كبير من هذه النفايات بقايا من عمليات تسلّق تراكمت منذ العام 1920، السنة التي باتت المنطقة فيها مُتاحة للسياح.ورغبةً منهم في تخفيف أوزان ما يحملونه أو في خطوة لا تنطوي على احترام للبيئة، يترك عدد من متسلقي الجبال طوعاً بعضاً من أغراضهم في محيط الخيم أو حتى على المسارات المؤدية إلى قمم الجبال.وتتفكك هذه المواد البلاستيكية بوتيرة بطيئة، مما يؤدي إلى تلويث المناظر الطبيعية والأنهر.