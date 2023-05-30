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بدء محاكمة صحافية إيرانية غطت وفاة مهسا أميني
منوعات
2023-05-30 | 04:35
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بدء محاكمة صحافية إيرانية غطت وفاة مهسا أميني
بدء محاكمة صحافية إيرانية غطت وفاة مهسا أميني
بدأت الاثنين محاكمة الصحافية الإيرانية إلهه محمدي التي أوقفت بعد تغطية وفاة مهسا أميني في أيلول، على ما أفاد محاميها.
ومثلت إلهه محمدي، 36 عامًا، أمام محكمة في طهران في الجلسة الأولى لمحاكمتها التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.
وقال محاميها شهاب ميرلوحي إن الجلسة كانت "إيجابية" بدون أن يذكر تفاصيل. وأوضح لوكالة فرانس برس أن موعد الجلسة المقبلة "سيعلن لاحقًا".
ومحمدي، الصحافية في صحيفة "هم مهين" اليومية، هي واحدة من صحافيتين أودعتا السجن على خلفية تغطيتهما وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأوقفت في أيلول بعدما غطت مراسم تشييع أميني في مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات إحتجاجية كبيرة.
وكانت زميلتها المصورة في "شرق" نيلوفر حامدي، 30 عامًا، أوقفت قبل أيام من ذلك بعدما زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها.
وكانت السلطة القضائية أفادت الأسبوع الماضي بأن محاكمة هذه الصحافية ستبدأ الثلاثاء.
ووجهت إلى الصحافيتين في 8 تشرين الثاني تهمتي "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التأمر للعمل ضد الأمن القومي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام.
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