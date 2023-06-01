"الموكب الأحمر" الذي سيرافق ولي العهد الأردني في زفافه...اكتشفوا تاريخه وتجهيزاته

تحتفل الأردن اليوم بمراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والآنسة السعودية رجوة آل سيف. ومن بين المراسم التي تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير "الموكب الأحمر" الذي سيرافق ولي العهد.وارتبط اسم "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية.هذا ونشرت قناة المملكة الرسمية بالأردن نبذة عن تاريخ هذا الموكب، حيث أشارت الى أن ظهوره بدأ منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ ذلك الوقت أصبح علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.وفي تفاصيل الموكب، شرحت القناة أنه يتكون من 20 سيارة نوع "لاند روفر": 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.كما يتألف الموكب من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، حيث أشارت الى انها كانت في بدايات تأسيس الموكب تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، ولكن مع مرور الزمن تم استبدال الخيول بدراجات نارية.ويستقل الموكب 71 فردا من الحرس الملكي الأردني يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم.وحول تجهيزات الموكب، أشارت القناة الى أنه يتم تجهيزه بحسب بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية.الى ذلك، تتوزع سيارات الموكب خلال سير الموكب وفق تشكيلات يتم تحديدها مسبقا.