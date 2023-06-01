من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

يضج العالم اليوم بخبر زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله من الشابة السعودية رجوة آل سيف. ويتساءل عدد كبير من الناس عن خطيبة ولي العهد وعن حياتها وعمرها.رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، هي مهندسة معمارية سعودية الجنسية، ولدت في 28 نيسان عام 1994.والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز من قبيلة سبيع، ترعرعت ودرست حتى المرحلة الثانوية في الرياض.وسافرت بعد ذلك آل سيف إلى نيويورك لتتابع دراستها الجامعية في جامعة سيراكيوز في نيويورك.وفي 17 آب 2022، أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في حسابه عبر موقع تويتر، خطوبة رجوة من ولي عهد الأردن.أما اليوم فتستعد البلاد للاحتفال بمراسم الزفاف الملكي المنتظر.