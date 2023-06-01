"أصيب على رأسه أو رقبته قبل أن يسقط"... شجار يودي بحياة لاعب كرة قدم في ألمانيا

توفي لاعب كرة قدم من أحد أندية برلين، يبلغ 15 عاماً، أمس الأربعاء، متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس جراء شجار مع لاعبين من فريق فرنسي في دورة دولية للشباب، بحسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن الفتى "توفي في المستشفى نتيجة إصابة خطيرة في الدماغ"، بعد ضربه في رأسه في مشاجرة في فرانكفورت يوم الأحد الفائت.وأضافت الشرطة أن لاعباً يبلغ من العمر 16 عاماً من الفريق الفرنسي، إعتُقل بعد الشجار ولا يزال موقوفاً.ووقعت المشاجرة بعد صافرة النهاية في مباراة بين فريق الضحيّة جي إف سي برلين وفريق متز من الدرجة الثانية الفرنسية.وأشارت الشرطة إلى أن المحققين ما زالوا ينظرون في "التسلسل التفصيلي للأحداث" التي أدّت إلى إصابة اللاعب الشاب.وكانت الشرطة قد أوضحت، في بيان منفصل، الثلاثاء الفائت، أن الضحية أصيب على ما يبدو "على رأسه أو رقبته" قبل أن "يسقط على الأرض وتعيّن إنعاشه".وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في فرانكفورت، إن الضحية الذي أُعلنت وفاته دماغياً الثلاثاء، وُضع على أجهزة الإنعاش للتمكّن من التبرّع بأعضائه.من جهته، قال نادي متز الثلاثاء إنه "صُدم بشدة" من أحداث الدورة التي أقيمت في فرانكفورت.وأضاف النادي أن المهاجم المشتبه به "نفى التسبب في أضرار جسدية خطيرة عمداً".