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"الأرض أرضنا #هيدا ملعبنا"... الـ"LBCI" تُطلق حملة دعمٍ لثلاثة مُنتخبات وطنيّة تُنافس في بطولات عالميّة على صعيد رياضة كرة السلّة
منوعات
2023-06-01 | 10:12
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"الأرض أرضنا #هيدا ملعبنا"... الـ"LBCI" تُطلق حملة دعمٍ لثلاثة مُنتخبات وطنيّة تُنافس في بطولات عالميّة على صعيد رياضة كرة السلّة
"الأرض أرضنا #هيدا ملعبنا"... الـ"LBCI" تُطلق حملة دعمٍ لثلاثة مُنتخبات وطنيّة تُنافس في بطولات عالميّة على صعيد رياضة كرة السلّة
يتحضّر لبنان للمشاركة في ثلاث بطولات عالميّة على صعيد رياضة كرة السلّة.
الـ"LBCI"، وبعد شرائها بموجب اتفاقيّة أبرمتها مع الإتحاد الدولي لكرة السلّة "FIBA" حقوق البثّ الحصري في لبنان لكبرى المسابقات الدوليّة والقاريّة حتى العام 2025، تُطلق حملة دعم وتشجيع للمُنتخبات اللبنانيّة المُشاركة، المُنتخب اللبناني للسيّدات الذي يُشارك في "كأس آسيا للسيّدات FIBA Women’s Asia Cup"، المُنتخب اللبناني لما دون الـ19 عاماً الذي يُنافس في "كأس العالم لما دون الـ19 عاماً FIBA U19 Basketball World Cup"، والمُنتخب اللبناني للرجال الذي يُشارك في "كأس العالم لكرة السلّة FIBA Basketball World Cup".
البطولات العالميّة الثلاث سيتوّحد اللبنانيّون حولها، دعماً لمُنتخباتهم المُشاركة، ولأنّ النجاح طموح اللبنانيّين في لبنان والخارج، ولأنّ "الرياضة ملعبنا" كما "الفنّ والثقافة والموضة والطبّ... ملعبنا"، كان شعار "الأرض أرضنا #هيدا ملعبنا" عنوان الحملة الترويجيّة التي تُطلقها الـ"LBCI" ابتداءً من اليوم الخميس 1 حزيران-يونيو.
الحملة الإعلاميّة ستُواكب عرض المباريات، وتتزامن على الشاشة وعبر المنصّات الرقميّة والموقع الإلكتروني للـ"LBCI" بالتعاون مع الجمهور اللبناني المُنتشر، والجاليات اللبنانيّة في البلدان التي ستُنافس على أرضها المُنتخبات اللبنانيّة.
كليبات ترويجيّة، برامج تلفزيونيّة خاصّة من استديوهات تقنيّة مُتطوّرة، تغطيات مُكثّفة في نشرات الأخبار، تقارير ومقابلات، وتغطيات خاصّة من قلب الحدث الرياضي، كما سيُواكب المباريات أشهر الخُبراء واللاعبين واللاعبات، دعماً للبنان المُتواجد حاليّاً على خارطة الرياضة العالميّة ويُنافس من خلال ثلاثة مُنتخبات وطنيّة. المُنتخب اللبناني للسيّدات المُنتخب العربي الوحيد الذي سيلعب ضدّ الصين وكوريا الجنوبيّة ونيوزيلندا في سيدني أستراليا ضمن كأس آسيا للسيّدات ابتداءً من 26 حزيران-يونيو. المُنتخب اللبناني لما دون الـ19 عاماً الذي يُشارك في كأس العالم لما دون الـ19 عاماً ابتداءً من 24 حزيران-يونيو، وسيلعب المُنتخب ضدّ سلوفينيا ومدغشقر والولايات المتّحدة الأميركيّة في المَجر. أمّا المُنتخب اللبناني للرجال، فسيُشارك في كأس العالم لكرة السلّة الذي ينطلق ابتداءً من 25 آب-أغسطس، وسيُواجه المُنتخب اللبناني في أندونيسيا كلّ من منتخبات لاتفيا وكندا وفرنسا.
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