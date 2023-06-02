عبارة باللغة العربية زيّنت تاج الأميرة رجوة الحسين في زفافها... ما هي؟

ضج العالم الخميس بخبر زواج ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والمهندسة السعودية رجوة آل سيف.ومن أكثر المشاهد التي تداولها متابعو الحفل الملكي العبارة المكتوبة باللغة العربية على التاج الماسي الذي ارتدته الأميرة، والتي لم يتمكن الجميع من قراءة محتواها.وجاء في التاج عبارة: "رجوة من الله"، وهذا اللقب كانت قد أطلقته الملكة رانيا على الأميرة رجوة في الكلمة المؤثرة التي ألقتها خلال حفل الحناء الأسبوع الفائت.