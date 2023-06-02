ملطخ بعرقه ويحمل توقيعه... قميص مايكل جوردان يطرح في المزاد بسعر خيالي!

ملطخ بعرقه ويحمل توقيعه... قميص مايكل جوردان يطرح في المزاد بسعر خيالي!



سيُطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان في جلسة تدريبية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1992 في ساحة المزاد في لوس أنجلوس في شهر حزيران الحالي ، ويقدر بيعه بما يتراوح بين 400 ألف دولار و 600 ألف دولار، وفق ما نقلت وكالة " رويترز ".

وقام جوردان بتوقيع القميص الأبيض المزيّن بالأحمر والأبيض والأزرق و "كرة السلة الأميركية" في المقدمة، وسيتم بيعه في المزاد كجزء من مجموعة "Sports Legends" للتذكارات والمقتنيات الرياضية في الفترة ما بين 23-25 حزيران.

هذا وقال كودي فريدريك ، مدير معرض جوليان ، إن "كل عائدات مجموعة جوردان التي تم بيعها بالمزاد سيتم التبرع بها لصالح مركز صحة المرأة والطفل في نيروبي ، كينيا".

ومن بين القطع الأخرى المعروضة في المزاد قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عام 1971 وعناصر من نجم كرة السلة كوبي براينت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييغو مارادونا وأسطورة البيسبول بيب روث ونجم التنس رافائيل نادال.