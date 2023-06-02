الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ملطخ بعرقه ويحمل توقيعه... قميص مايكل جوردان يطرح في المزاد بسعر خيالي!

منوعات
2023-06-02 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ملطخ بعرقه ويحمل توقيعه... قميص مايكل جوردان يطرح في المزاد بسعر خيالي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
ملطخ بعرقه ويحمل توقيعه... قميص مايكل جوردان يطرح في المزاد بسعر خيالي!

ملطخ بعرقه ويحمل توقيعه... قميص مايكل جوردان يطرح في المزاد بسعر خيالي!

سيُطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان في جلسة تدريبية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1992 في ساحة المزاد في لوس أنجلوس في شهر حزيران الحالي ، ويقدر بيعه بما يتراوح بين 400 ألف دولار و 600 ألف دولار، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقام جوردان بتوقيع القميص الأبيض المزيّن بالأحمر والأبيض والأزرق و "كرة السلة الأميركية" في المقدمة، وسيتم بيعه في المزاد كجزء من مجموعة "Sports Legends" للتذكارات والمقتنيات الرياضية في الفترة ما بين 23-25 حزيران.
هذا وقال كودي فريدريك ، مدير معرض جوليان ، إن "كل عائدات مجموعة جوردان التي تم بيعها بالمزاد سيتم التبرع بها لصالح مركز صحة المرأة والطفل في نيروبي ، كينيا".
ومن بين القطع الأخرى المعروضة في المزاد قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عام 1971 وعناصر من نجم كرة السلة كوبي براينت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييغو مارادونا وأسطورة البيسبول بيب روث ونجم التنس رافائيل نادال.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

قميص

مايكل جوردان

المزاد

سعر

LBCI التالي
المغرب يسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تدريجا
بايدن يتعرض لموقف حرج... تعثر وسقط أرضاً وهذا وضعه الصحي! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:34

قبل طرحها في المزاد... مخطوطات لنصوص أغنيات كتبها فريدي ميركوري تُعرض في مناطق عدّة

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-27

مستشار رئيس الحكومة نقولا نحّاس للـLBCI: نحن في موقع أفضل من قبل لا سيما لناحية ثبات سعر الصرف ولكن السؤال كيف نؤمن سير المرفق العام؟

LBCI
اقتصاد
2023-05-26

ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز

LBCI
منوعات
2023-05-24

مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:18

المغرب يسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تدريجا

LBCI
منوعات
02:37

بايدن يتعرض لموقف حرج... تعثر وسقط أرضاً وهذا وضعه الصحي! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:07

عبارة باللغة العربية زيّنت تاج الأميرة رجوة الحسين في زفافها... ما هي؟

LBCI
منوعات
10:12

"الأرض أرضنا #هيدا ملعبنا"... الـ"LBCI" تُطلق حملة دعمٍ لثلاثة مُنتخبات وطنيّة تُنافس في بطولات عالميّة على صعيد رياضة كرة السلّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:16

إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم

LBCI
أخبار دولية
2023-05-03

روسيا تعلن اعتقال مخرّبين خطّطوا لشنّ هجمات في القرم

LBCI
منوعات
2023-05-23

الملكة رانيا تنشر صوراً من حفل حنّاء عروس ابنها الأمير الحسين: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة"

LBCI
منوعات
2023-06-01

"أصيب على رأسه أو رقبته قبل أن يسقط"... شجار يودي بحياة لاعب كرة قدم في ألمانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:49

بالفيديو.. بايدن يتعثّر ويسقط أرضا خلال حفل تخرّج في أكاديمية عسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كلفة اخراجات القيد بين السوق السوداء والفعلية

LBCI
أخبار دولية
13:48

لقاء حواري مع شقيق شيرين أبو عاقلة.. ماذا قال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قطر ترفع انتاجها من الغاز...فمن هي الاسواق التي ستستفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هل تصحّ التقديرات فتتجاوز مجموعة بريكس قريبًا دول مجموعة السبع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الطعن في إنتخابات الرئاسة متاح من خارج مسألة الميثاقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟

LBCI
أخبار دولية
13:36

مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة

LBCI
أخبار دولية
13:30

يوم تاريخي في الأردن... قصة حب ملكية تتوج بزفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
11:41

رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كم من الأصوات يستطيع حصدها أزعور في حال الدعوة لجلسة إنتخاب؟

LBCI
خبر عاجل
12:16

إتهامية جبل لبنان أخلت هدى سلوم

LBCI
أخبار دولية
13:36

مشاهد لافتة من عرس الأردن الملكي... ولكل مشهد قصة

LBCI
حال الطقس
02:14

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار

LBCI
أخبار لبنان
07:58

العراق يضاعف كمية الفيول للبنان الى 160 ألف طن شهرياً

LBCI
أخبار لبنان
08:33

قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More