المغرب يسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تدريجياً

أعلن وزير التربية الوطنية في المغرب شكيب بنموسى الخميس أن البلاد تسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لتلامذة الابتدائي بشكل تدريجي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل ليشمل نحو اربعة ملايين تلميذ في أفق العام 2030.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن تعميم تدريس الأمازيغية سيشمل "أربعة ملايين تلميذ تقريبا في العام 2030"، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح أن الوزارة تعتزم بلوغ نصف هذا العدد في العام 2026، فيما لا يتعدى عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة حاليا نحو 330 ألفا.

كان المغرب تبنى في العام 2019 قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور العام 2011 في سياق احتجاجات "حركة 20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.