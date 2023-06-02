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طفل يقتل ابنة الـ4 سنوات عن طريق الخطأ... "المسدس كان في خزانة مرتفعة" ولكن!
منوعات
2023-06-02 | 07:27
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طفل يقتل ابنة الـ4 سنوات عن طريق الخطأ... "المسدس كان في خزانة مرتفعة" ولكن!
طفل يقتل ابنة الـ4 سنوات عن طريق الخطأ
قتل طفل عن طريق الخطأ طفلة تبلغ وفق وسائل الإعلام أربع سنوات، بعدما أطلق النار عليها من مسدس في ضواحي شيكاغو، وفق ما أفاد بيان تلقته وكالة فرانس برس الخميس من الشرطة.
وفي التفاصيل، فقد وقع الحادث الأربعاء الفائت قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، حين أتم تبليغ الشرطة بأن طفلاً قد "أصاب بالخطأ طفلاً آخر بعدما أطلاق النار عليه من أحد الأسلحة فيما كانا في المنزل نفسه".
واعتُبِر هذا الحادث مؤشراً جديداً إلى الآثار السلبية لانتشار الأسلحة في الولايات المتحدة.
وقالت الشرطة إن والد الطفلة التي أصيبت بجروح قاتلة والمالك القانوني للمسدس المستخدَم ومَن طلب المساعدة من الهيئة المختصة، أعلم المحققين بأن المسدس كان موضوعاً في خزانة مرتفعة.
وأشارت صحيفة "شيكاغو صَن تايمز" إلى أنّ الطفلة التي توفيت تبلغ 4 سنوات.
وهذا النوع من الحوادث المأسوية شائع في الولايات المتحدة، إذ يُقتل أو يُصاب بأسلحة نارية سنوياً 19 ألف طفل، بحسب جمعية "إيفري تاون فور غَن سيفتي"، التي تكافح لفرض قيود إضافية على اقتناء الأسلحة.
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