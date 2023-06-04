في المغرب... مدافعون عن حقوق الحيوان يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة

احتشد ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان في الرباط السبت للمطالبة بحظر قتل الكلاب الضالّة، فيما تعِد السلطات بإدارة هذه الممارسة في شكلٍ أكثر إنسانيّة، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاء الناشط ساشا من الدار البيضاء للتظاهر ضدّ "إبادة الكلاب والقطط بلا رحمة في كلّ أنحاء المغرب".

وقال: "الكلاب تُساء معاملتها ولا يُقدَّم لها الطعام ولا الماء، بل تُقتَل بوحشيّة وتُحرق حيّة وتُسمَّم وتُغرَق صغارها"، مشيرا إلى مكان تُحتجز فيه الحيوانات في الدار البيضاء.

في إطار حملة احتجاج دوليّة، وبدعوة من الجمعيّة المغربيّة لحماية الحيوان، هتف الحشد الصغير الذي تجمّع خارج البرلمان "أوقفوا قتل حيوانات الشوارع".

وقال رئيس الجمعيّة علي عز الدين "نريد إنهاءً فوريًّا لذبح كلاب الشوارع"، طالباً من النوّاب سنّ قانون لحماية الحيوان.

وقالت وزارة الداخليّة عشيّة الاعتصام، لوسائل إعلام محلّية، إنّه سبق لها أن اتّخذت إجراءات لتشجيع البلديّات على تجنّب استخدام أسلحة ناريّة ومواد سامّة للقضاء على الكلاب الضالّة، وذلك للحدّ من معاناة الحيوانات ومنع الإساءة إليها.