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الأمير هاري يستعد للمثول أمام محكمة لندن
منوعات
2023-06-05 | 03:36
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الأمير هاري يستعد للمثول أمام محكمة لندن
الأمير هاري يستعد للمثول أمام محكمة لندن
من المتوقع أن يمثل الأمير هاري أمام المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين حيث يستعد للإدلاء بشهادته في دعواه ضد ناشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية.
وسيصبح هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، هذا الأسبوع أول فرد من كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته أمام المحكمة لمدة 130 عامًا.
ووفقًا لـ
وكالة رويترز
، يعتبر الأمير هاري واحد من أكثر 100 شخصية بارزة رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة صحف "ميرور" (MGN)، بزعم القرصنة الهاتفية وغيرها من السلوك غير القانوني بين عامي 1991 و 2011.
وكانت قد بدأت المحاكمة الشهر الماضي، حيث حاول محامون يمثلون هاري وثلاثة مطالبين آخرين إثبات أن جمع المعلومات غير القانوني تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين.
كما إعتذرت شركة MGN، في بداية المحاكمة لمناسبة واحدة معترف بها أن صحيفة صنداي بيبل، سعت بشكل غير قانوني للحصول على معلومات حول هاري، معترفةً أنه يحق له الحصول على تعويض.
كما إتهم الأمير عائلته ومساعديهم في مذكراته وسلسلة نتفليكس الوثائقية بالتواطؤ مع الصحف الشعبية. ولم يعلق القصر على تلك الإتهامات.
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