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"شجرة التين المقدسة"... معلومات مضللة تستهدف الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا!

منوعات
2023-06-05 | 10:07
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"شجرة التين المقدسة"... معلومات مضللة تستهدف الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا!

"شجرة التين المقدسة"... معلومات مضللة تستهدف الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا!


عندما بدأت الشائعات تنتشر عن خطر تشكله موجات كهرومغناطيسية مزعومة على شجرة قديمة جداً تعود إلى آلاف السنين، وهي الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا، لم تتردد الحكومة في اللجوء إلى تدابير صارمة.
وأمر الرئيس رانيل ويكريمسينغه بإرسال فريق من الخبراء لمعاينة الشجرة التي تعود إلى 2300 عام وتنتمي إلى نوع "شجرة التين المقدسة" وتقع في أنورادابورا، المدينة المقدسة والعاصمة السابقة للجزيرة والتي تبعد 200 كيلومتر شمال كولومبو.
وبعد أشهر عدة أجرى خلالها الخبراء زيارات إلى الموقع وتحقيقات وفحوصات وعمليات مراقبة للشجرة القديمة، توصّل الفريق الذي يضم مديرهيئة تنظيم الاتصالات ورئيسها التقني ومدير الحدائق النباتية الوطنية لمعبد سري مها بودي وأساتذة من جامعات عدة ومسؤولين محليين، إلى عدم وجود إنبعاثات لموجات كهرومغناطيسية في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة فرنس برس.
وتشكل إستنتاجات الفريق مؤشراً إلى أنّ بعض المعلومات المضللة قد تصبح مقنعة وتتسبب في إهدار الموارد للتحقق منها.
كذلك، تؤكد الشائعة المغرضة والمُكلفة في دولة مفلسة، إلى أي مدى يستمر تبجيل الشجرة في الجزيرة التي تضم 22 مليون نسمة معظمهم من البوذيين.
ويعتقد البوذيون أن الشجرة نمت من خلال غصن صغير متأتٍ من شجرة تين مقدسة من الهند حيث وصل بوذا إلى مرحلة التنوير قبل أكثر من 2500 عام.
وتحظى الشجرة التي تُسمّى محلياً بـ"بو" وتمثّل "بوذا الحي" بتبجيل من آلاف البوذيين يومياً.
وكانت معلومات أولى انتشرت عبر موقع إلكتروني محلي أشارت إلى أنّ موجات كهرومغناطيسية من شبكة اتصالات من نوع الجيل الخامس تنبعث في محيط الشجرة التي تحوّلت أوراقها إلى اللون الأسود وباتت معرضة إلى "خطر كبير".
 

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