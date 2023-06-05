الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"شجرة التين المقدسة"... معلومات مضللة تستهدف الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا!
منوعات
2023-06-05 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"شجرة التين المقدسة"... معلومات مضللة تستهدف الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا!
"شجرة التين المقدسة"... معلومات مضللة تستهدف الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا!
عندما بدأت الشائعات تنتشر عن خطر تشكله موجات كهرومغناطيسية مزعومة على شجرة قديمة جداً تعود إلى آلاف السنين، وهي الشجرة ذات الطابع الأكثر قداسة في سريلانكا، لم تتردد الحكومة في اللجوء إلى تدابير صارمة.
وأمر الرئيس رانيل ويكريمسينغه بإرسال فريق من الخبراء لمعاينة الشجرة التي تعود إلى 2300 عام وتنتمي إلى نوع "شجرة التين المقدسة" وتقع في أنورادابورا، المدينة المقدسة والعاصمة السابقة للجزيرة والتي تبعد 200 كيلومتر شمال كولومبو.
وبعد أشهر عدة أجرى خلالها الخبراء زيارات إلى الموقع وتحقيقات وفحوصات وعمليات مراقبة للشجرة القديمة، توصّل الفريق الذي يضم مديرهيئة تنظيم الاتصالات ورئيسها التقني ومدير الحدائق النباتية الوطنية لمعبد سري مها بودي وأساتذة من جامعات عدة ومسؤولين محليين، إلى عدم وجود إنبعاثات لموجات كهرومغناطيسية في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة فرنس برس.
وتشكل إستنتاجات الفريق مؤشراً إلى أنّ بعض المعلومات المضللة قد تصبح مقنعة وتتسبب في إهدار الموارد للتحقق منها.
كذلك، تؤكد الشائعة المغرضة والمُكلفة في دولة مفلسة، إلى أي مدى يستمر تبجيل الشجرة في الجزيرة التي تضم 22 مليون نسمة معظمهم من البوذيين.
ويعتقد البوذيون أن الشجرة نمت من خلال غصن صغير متأتٍ من شجرة تين مقدسة من الهند حيث وصل بوذا إلى مرحلة التنوير قبل أكثر من 2500 عام.
وتحظى الشجرة التي تُسمّى محلياً بـ"بو" وتمثّل "بوذا الحي" بتبجيل من آلاف البوذيين يومياً.
وكانت معلومات أولى انتشرت عبر موقع إلكتروني محلي أشارت إلى أنّ موجات كهرومغناطيسية من شبكة اتصالات من نوع الجيل الخامس تنبعث في محيط الشجرة التي تحوّلت أوراقها إلى اللون الأسود وباتت معرضة إلى "خطر كبير".
آخر الأخبار
منوعات
شجرة
التين المقدسة
معلومات مضللة
قداسة
سريلانكا
التالي
الأمير هاري يستعد للمثول أمام محكمة لندن
بعد إقرار قانون يقلص أراضيهم... سكان البرازيل الأصليون يعتبرونه "إبادة" لهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-05-10
باريس "نزلت عن الشجرة" فتَشدّد "الحزب" (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-05-10
باريس "نزلت عن الشجرة" فتَشدّد "الحزب" (نداء الوطن)
0
أخبار دولية
2023-03-20
صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار
أخبار دولية
2023-03-20
صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار
0
آخر الأخبار
2023-03-16
وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2023-03-16
وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:36
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
منوعات
05:36
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
0
منوعات
11:06
جادة الشانزليزيه الباريسية تتحول إلى صفّ دراسي ضخم... لهذا السبب! (فيديو)
منوعات
11:06
جادة الشانزليزيه الباريسية تتحول إلى صفّ دراسي ضخم... لهذا السبب! (فيديو)
0
منوعات
10:56
الاستماع الى الأغاني الحزينة مفيد... هل يساعد على الشعور بمزيد من البهجة؟
منوعات
10:56
الاستماع الى الأغاني الحزينة مفيد... هل يساعد على الشعور بمزيد من البهجة؟
0
منوعات
10:39
ما دور الشوكولاتة في مكافحة التغير المناخي؟
منوعات
10:39
ما دور الشوكولاتة في مكافحة التغير المناخي؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:05
قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر أصدر قرارًا أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي
آخر الأخبار
06:05
قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر أصدر قرارًا أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي
0
أخبار لبنان
2023-06-04
المرتضى: نحن في لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين مستقلتين
أخبار لبنان
2023-06-04
المرتضى: نحن في لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين مستقلتين
0
أخبار لبنان
07:53
بري يدعو إلى الجلسة رقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:53
بري يدعو إلى الجلسة رقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية... ماذا في التفاصيل؟
0
موضة وجمال
2023-04-29
نصائح ذكية لتنسيق الملابس حسب شكل الجسم... اتّبعنها لإطلالات مبهرة! (فيديو)
موضة وجمال
2023-04-29
نصائح ذكية لتنسيق الملابس حسب شكل الجسم... اتّبعنها لإطلالات مبهرة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
تفجير أو هزة في قاع الريم وزحلة.. ما علاقة الكسارات والنيترات؟
0
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
أخبار لبنان
14:05
احتفالا بالعيد الوطني الايطالي... حفلان موسيقيان لفرقة Les Cordes Résonnantes اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
تقارير نشرة الاخبار
14:05
الثنائي خياره بين التصويت لفرنجية او ورقة بيضاء
0
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
أخبار لبنان
14:00
مئة لوحة ورسومات فنية لجبران خليل جبران في معرض "جمال أعظم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
تقارير نشرة الاخبار
13:56
السعودية تحاول استقطاب نجوم العالم بكرة القدم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جمعية عمومية للجنة الاولمبية اللبنانية لانتخاب اعضاء مكملين للجنة التنفيذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الطاقة في صلب اجتماعات الرئيس الفنزويلي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
تقارير نشرة الاخبار
13:48
لاعبة بالمنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات... نتالي سيفدجيان او الـ super mom
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بري واقع بين مطرقة العقوبات وسندان أزعور...؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
02:08
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
امن وقضاء
11:16
إليكم أسماء الناجحين في الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني
3
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
10:01
نواب مستقلون يتباحثون لعدم التصويت بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس
4
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
أخبار دولية
07:12
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
5
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
04:18
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
6
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
أخبار لبنان
10:32
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
7
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
خبر عاجل
04:55
وقف استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اجتماع للمجلس السياسي في التيار الوطني الحر ... من حضر ومن غاب من النواب؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More