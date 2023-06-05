في جبل إيفرست... مرشد نيبالي ينقذ متسلّقاً من "منطقة الموت"

أحجم مرشد نيبالي عن إكمال مهمّته مع زبون كان يُرشده لتسّلق جبل إيفرست عندما كانا على وشك الوصول إلى قمّة أعلى جبل في العالم، من أجل إنقاذ متسلق جبال ماليزي كان عالقاً في مسار يُطلق عليه "منطقة الموت"، وذلك خلال نهاية موسم تسلق الجبال الذي شهد مصرع عدد كبير من الرواد.

وكان غيليي شيربا، 30 عاماً، يتولّى إرشاد متسلق جبال صيني للوصول إلى قمة أعلى جبل في العالم، أي 8849 متراً، ويعتزم مساعدته للنزول من الجبل عبر مظلة.

لكن على بعد مئات الأمتار من قمة الجبل وعلى ارتفاع يزيد على 8 آلاف متر، صادفا رجلاً وحيداً يرتجف من البرد ومعلّقاً بحبل في مسار يُطلق عليه تسمية "منطقة الموت" ويشكل ممراً صعباً يلفح فيه الهواء فيما تزيد درجات الحرارة المنخفضة من خطر حدوث أي طارئ.

وكان متسلقون آخرون مرّوا قبل شيربا في هذه المنطقة ولم يوفّروا مساعدة للمتسلق الماليزي

واضاف شيربا "أهم ما يفكر فيه متسلق الجبال في هذه المنطقة هو كيف سيبقى على قيد الحياة". ولم يتردد في أن يُعلِم زبونه الذي تكلّف 45 ألف دولار لتسّلق إيفرست أنهما لن يُكملا مسارهما نحو القمة.

وأصرّ شيربا على مساعدة الماليزي لينزل بسلام من الجبل، فوفّر له الاكسجين لكي تتحسّن حالته، إلا أن متسلّق الجبال أظهر صعوبة كبيرة في المشي. فتعيّن على النيبالي الذي يبلغ طوله 1,60 متر ووزنه 55 كيلوغراماً، حمله على مسارات في الجبل تنطوي على خطورة كبيرة.

واستغرقت عملية الإنقاذ هذه نحو ست ساعات، قبل الوصول إلى المخيّم الرقم 4.

ولم يلتق شيربا متسلق الجبال بعدما أنقذ حياته، إلا أنه تلقى رسالة شكر منه، وقال شيربا "لقد كتب لي في الرسالة: أنقذت حياتي، أنت إله في نظري".