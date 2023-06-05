جادة الشانزليزيه الباريسية تتحول إلى صفّ دراسي ضخم... لهذا السبب! (فيديو)

شارك آلاف الأشخاص الأحد في مسابقة عملاقة في الإملاء نُظّمت في جادة الشانزليزيه التي تحوّلت إلى صفّ دراسي ضخم على مساحة 6600 متر مربع مع لوح بحجم 102 متراً مربعاً.

وشارك في هذا الحدث الأول من نوعه في العالم أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم 5100 تراوح أعمارهم بين 10 و92 اختيروا بواسطة سحب قرعة للمشاركة في إحدى الإملاءات الرئيسية الثلاثة، أي 1779 مشاركاً لكل إملاء. وترأس الحدث الروائي رشيد سانتاكي.

وكان النص الأول عبارة عن مقطع من "لا مول دو باب" المأخوذة من كتاب "ليتر دو مون مولان" للفرنسي ألفونس دوديه، أملاها على المشاركين الصحافي ورئيس جمعية مكتبة بلا حدود أوغستان ترابونار.

وشكل الإملاءان الآخران نصاً معاصراً قرأته الكاتبة والصحافية كاترين بانكول ونصاً عن موضوع رياضي أملاه لاعب الرغبي بيار رابادان.