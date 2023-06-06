طلب من مراهقين خفض صوت الموسيقى في المترو... فطُعن في رجله!

أعلنت الشرطة الأميركية أن مراهقاً يبلغ من العمر 17 عاماً تعرّض للطعن في ساقه بسلاحٍ أبيض في مترو أنفاق في مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأسبوع الفائت، وذلك بعدما طلب من مراهقين آخرين خفض صوت الموسيقى الصاخبة.

وكان المراهق، ولم يتم الكشف عن هويته، على متن قطار متجه شمالًا، يدخل محطة Union Street في Park Slope حوالي الساعة 9:30 مساءً، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال رجال الشرطة إن "عندما طلب الرجل من ثلاثة مراهقين آخرين خفض الأصوات الصاخبة استاءوا فطعنوه في ساقه."

وتم نقل الشاب المُصاب إلى مستشفى ميثوديست وهو في حالة مستقرة.