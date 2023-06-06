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مسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية... أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده!
منوعات
2023-06-06 | 09:01
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مسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية... أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده!
مسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية... أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده!
يحتفل التمساح كاسيوس، الأكبر في العالم، والذي يبلغ طوله ما يقارب الـ5.5 أمتار بعيد ميلاده الـ120 وفقًا للأستراليين القائمين على رعايته.
وكان قد تم العثور على التمساح المسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من قبل فريق من العلماء في نهر فينيس بأستراليا عام 1984.
وقال غرايم ويب، أحد العلماء الذين أسروا كاسيوس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: "كان يبلغ طوله 4.9 أمتار تقريبًا، مع وجود ما لا يقل عن متر و8 ستنيمترات من ذيله مفقودًا".
ويعيش التمساح الآن في حديقة "مارين لاند" المخصصة للتماسيح في غرين آيلاند.
كما قال تودي سكوت حفيد جورج كريج، الذي اشترى كاسيوس وأحضره إلى غرين آيلاند عام 1987، إن "الباحثين يقدرون أن التمساح يبلغ من العمر حوالي 120 عامًا"، مضيفًا: "كاسيوس مستعد دائمًا للتفاعل. إنه أحد أكثر التماسيح حيوية لدينا وجذاب للغاية".
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