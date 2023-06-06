في مون بلان...تغريم متسلق فرنسي شهير لنزعه أعمدة إرشادية

قررت محكمة فرنسية الاثنين توقيع غرامة على المتسلق والمرشد الجبلي الفرنسي الشهير كريستوف بروفي قدرها 600 يورو بعدما دانته بالسرقة لإزالته في خطوة احتجاجية أعمدة إرشادية على أحد الممرات في جبل مون بلان.وكان متسلق الجبال البالغ 62 عاماً والمعروف بفتحه طرقاً عدة في المناطق الجليدية التي يتعدى ارتفاعها 3850 متراً في ثمانينات القرن العشرين، أزال أربعة أعمدة إرشادية في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الفائتين، بينهما اثنان على الأراضي الفرنسية وآخران في إيطاليا، على طريق مون بلان العادية.وتولى مرشدون محليون تركيب العمودين الموجودين على الجانب الفرنسي بالاتفاق مع السلطات المحلية لتأمين أحد المسارين اللذين يلتفان حول صدع تشكّل في الآونة الأخيرة.وخلال محاكمته بتهمة السرقة، برّر بروفي نزعه الأعمدة برغبته في "الحؤول دون إقدام متسلقي جبال هواة عديمي الخبرة على مجازفات غير ضرورية". وأضاف أن ثمة "طريقاً آخر بديلاً متاحاً" يتوافر فيه العنصر الجوهري في تسلق الجبال وهو هدم وجود أي تجهيزات بشرية في الموقع.وبعد نزعه الأعمدة، أرسل كريستوف بروفي رسالة إلكترونية إلى السلطات المحلية، وأبرزَ فعلته إعلامياً.ووقُعت محكمة بونفيل الجنائية في أوت سافوا غرامة عليه، لكنها قررت تركَه في ماي يتعلق بسرقة الأعمدة الموجودة على الأراضي الإيطالية.