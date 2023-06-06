مصري تنبأ بوفاته في رسالة صادمة: "خايف دوري أو دور حد قريب مني يبقى اللي جاي"!

بعد أيام قليلة من كتابته تدوينة حزينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاجأ أهل مدينة الأقصر المصرية بوفاة شاب أُصيب بسكتة قلبية مفاجئة.

وكتب الشاب محمود عبده، 25 عاما، في منشورٍ عبر صفحته على فيسبوك: "الوضع بقى مرعب كل دقيقة والثانية حد يتوفى تعرفه من بعيد أو من قريب كل شوية تلاقي حد منزل خبر وفاة حد عزيز عليه، بجد بقيت خايف خايف على كل اللي بحبهم وحوليا، فلحظة أفقد حد فيهم الموت مبيفرقش مين صغیر ومین کبیر مين بيبني حياته ومین بيحاول ينجح ومين لا".

وتابع بالقول: "خايف دوري أو دور حد قريب مني يبقى اللي جاي، الحياة فعلًا طلعت مش مستاهلة أي حاجة من اللي بنعملها غير إننا نحب بعض ونفضل قريبين من بعض خافوا على بعض محدش عارف مين ماشي أمتى، ممكن تبقى لسه قاعد مع صاحبك وسبته وبعدها بشوية تسمع خبر وفاته ممكن يختفي يومين تلاته سواء زعلان أو مشغول تكتشف إنه في الحقيقة مبقاش عايش."

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل أن الشاب كان قد تنبأ بوفاته، الأمر الّذي أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين.