صُنّف الأفضل في العالم 5 مرات... مطعم elBulli الإسباني يعود لمحبيه كمتحف

من المقرر إعادة إفتتاح مطعم elBulli الإسباني، الذي تم اختياره مراراً وتكراراً كأفضل مطعم في العالم قبل إغلاقه منذ أكثر من عقد، كمتحف مخصص بالطهي.ويقع المتحف في خليج صغير معزول على الطرف الشمالي الشرقي لإسبانيا، ويُطلق عليه إسم "elBulli1846"، في إشارة إلى 1846 طبق تم تطويره في المطعم، وفقًا للشيف فيران أدريا.وسيُفتتح المتحف في 15 حزيران الحالي، بعد مرور حوالي الـ 12 عاماً منذ تقديم المطعم طبقه الأخير للجمهور.وسيتمكن الزوار من مشاهدة مئات الصور والدفاتر والجوائز والنماذج المصنوعة من البلاستيك أو الشمع التي تحاكي بعض الأطباق المبتكرة التي تم تقديمها في المطعم.وكان الشيف فيران أدريا، الذي كان مديرًا للمطعم، رائداً في الطهي ومعروفاً بأنه كان يقوم بتفكيك المكونات وإعادة تجميعها بطرق غير متوقعة.وكان elBulli قد حقق مرتبة ميشلان المرموقة من فئة 3 نجوم وحصل على تصنيف أفضل مطعم في العالم 5 مرات من قبل المجلة البريطانية The Restaurant.