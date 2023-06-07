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ذعر وصدمة بسبب خطأ كبير... رسائل لـ400 شخص أبلغتهم إصابتهم بالسرطان ولكن!

منوعات
2023-06-07 | 03:49
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ذعر وصدمة بسبب خطأ كبير... رسائل لـ400 شخص أبلغتهم إصابتهم بالسرطان ولكن!
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ذعر وصدمة بسبب خطأ كبير... رسائل لـ400 شخص أبلغتهم إصابتهم بالسرطان ولكن!

خطأ ارتكبته شركة أميركية تسبب بخلق حالة من الذعر لأكثر من 400 شخص

تسبب خطأ ارتكبته شركة أميركية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، بخلق حالة من الذعر لأكثر من 400 شخص، بعدما قامت بإرسال نتائج فحص، كشف إصابتهم بالسرطان، وفق صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية.

وفي التفاصيل، وبعد أن تسجلوا لإجراء اختبار Galleri للكشف عن الأورام، والذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Grail، تلقى هؤلاء الأشخاص رسائل خاطئة أشارت إلى أن الشركة رصدت في دمائهم مؤشرات تدل على احتمال إصابتهم بالسرطان.

وفي وقت لاحق، اعتذرت الشركة عن الذي حصل، وقالت إن "الرسائل أرسلت عن طريق الخطأ من قبل  PWNHealth  "،وهي شركة تقوم بمراجعة نتائج الاختبار وتقدم النتائج للمرضى.

هذا وأشارت الشركة إلى أن موظفيها تحركوا بشكل عاجل للاتصال بالعملاء المتضررين لطمأنتهم بأن نتائج اختباراتهم كانت خاطئة.

وفي السياق، أكدت الشركة مطمئنة أنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات صحية للمرضى أو خرقها بسبب هذه المشكلة، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضرر أو تداعيات سلبية بالنسبة للمرضى".
 

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