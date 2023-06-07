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يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)
منوعات
2023-06-07 | 08:35
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يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)
ينفق قطب التكنولوجيا براين جونسون الذي باع شركته Braintree Venmo إلى PayPal مقابل 800 مليون دولار منذ ما يقرب من عشر سنوات، مليوني دولار سنوياً في بحثه عن سرّ "الشباب الأبدي".
ولدى جونسون، البالغ من العمر 45 عاما، فريق مكون من أكثر من 30 طبيبًا يقومون بشكل روتيني بقياس الدم والقلب والكبد والكليتين والدماغ والأوعية الدموية والصحة الجنسية لديه.
ووفق موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، فيتناول براين جونسون 80 نوعاً من الفيتامينات والمعادن يومياً، ويأكل 70 رطلاً من الخضروات المهروسة شهرياً ويذهب إلى الفراش في تمام الساعة 8:30 مساءً كل ليلة. كما يمارس الرياضة لمدة ساعة على الأقل يومياً.
وبالتالي، فإن هدف براين الأساسي هو أن يصح في سنّ الـ18 عاماً مرة أخرى. وبعد عامين من تجربته في مكافحة الشيخوخة، يدّعي الرجل أنه يمتلك الآن "قلب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، وبشرة رجل آخر يبلغ من العمر 28 عاما، ولياقة شاب يبلغ من العمر 18 عاما".
ويُذكر أن براين احتلّ عناوين الصحف العالمية الشهر الماضي في أول "تبادل بلازما الدم متعدد الأجيال" في العالم عندما تبرع ابنه البالغ من العمر 17 عامًا بدمه الشاب لوالده، الذي تبرع بدوره بالبلازما لوالده ريتشارد البالغ من العمر 70 عامًا.
وانطلقت هذه الفكرة من اختبارات أجريت على القوارض وأظهرت تجدد شباب الفئران الأكبر سنًا عندما تم تسريبها بدم من الفئران الأصغر سنًا. لكن لم يتم اختباره علميًا على البشر.
ويشمل أسلوب حياة براين غير التقليدي ارتداء النظارات لمنع اختراق الضوء الأزرق، واستخدام الليزر للتخلص من أضرار أشعة الشمس على وجهه وجسمه، وارتداء جهاز يعلقه على أذنه اليسرى "لتهدئة'' أعصابه والتحكم في الإجهاد الّذي يتعرّض له، واستخدام جهاز كهرومغناطيسي يضغط على عضلات قاع حوضه.
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براين جونسون
مكافحة الشيخوخة
الشباب الأبدي
تبادل بلازما الدم متعدد الأجيال
الدم
القلب
الكبد
الكليتين
الدماغ
الأوعية الدموية
الصحة الجنسية.
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