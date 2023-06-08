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حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!

منوعات
2023-06-08 | 09:56
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حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!
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حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!

سُجّلت أول حالة حمل من نوعها لدى أنثى تمساح في إحدى حدائق الحيوانات في كوستاريكا، حيث أصبحت حاملا من تلقاء نفسها.

وتُعرف هذه الحالة بـ"التكاثر الذاتي"، ونتج عنها جنين مطابق وراثيًا لأنثى التمساح بنسبة 99.9 في المئة.

ووفق موقع "بي بي سي" البريطاني، فإنه يتم العثور على ظاهرة "الولادة العذرية" في أنواع من الطيور والأسماك والزواحف الأخرى، ولكن لم يحدث من قبل مع التماسيح.

ويقول العلماء في البحث الّذي نُشر في مجلة Royal Society Journal ، Biology Letters، إن هذه السمة قد تكون موروثة من السلف المشترك، لذلك ربما كانت الديناصورات قادرة أيضًا على التكاثر الذاتي.

وفي التفاصيل، فقد تم حدوث الحمل في كانون الثاني عام 2018 من قبل أنثى تمساح تبلغ من العمر 18 عامًا في Parque Reptilania، إلا أن الباحثون أعلنوا عن الأمر الآن، علماً أن  الجنين كان متشكلاً داخلها بشكل كامل، لكنه كان نافقا فلم تفقس البيضة.

وبحسب المعلومات، فيتكون هذا الحمل عبر خض

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الولادة العذرية.

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