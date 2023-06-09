الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

منوعات
2023-06-09 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;شطرت جسده لنصفين&quot;... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مأساوي حصل في مصر، حيث انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر والتهمته، ما أدى لوفاته على الفور.

وفي التفاصيل التي تم تناقلها، أنه ورد بلاغ لمديرية الصحة بالغردقة، في محافظة البحر الأحمر، مفاده أن سائحا روسيا تعرضّ لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الضحية عمره 24 عاماً.

هذا وأصيب اثنان آخران بالحادث.

إلى ذلك، كشفت معلومات لموقع "العربية" أن "سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

مصر

قرش

سمكة

سائح

بحر

حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-04-28

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

LBCI
فنّ
2023-04-26

شيرين عبد الوهاب بعد غياب: "عدتُ كأنني سمكة في البحر"

LBCI
آخر الأخبار
03:59

الدويهي للـ LBCI: بعض النواب لم يتخذ قراره بعد وما من شيء بالشخصي مع فرنجية وللتحرر من الانتماءات الضيقة ويجب التعبير بالسياسة بحرية

LBCI
أخبار دولية
17:30

مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قبالة السواحل الشمالية لتونس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:56

حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!

LBCI
منوعات
2023-06-07

للمرة الـ27... مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة

LBCI
منوعات
2023-06-07

في أستراليا... قتل حيوانات الكنغر لحمايتها من الجوع

LBCI
منوعات
2023-06-07

مراهق رسم شارباً على صورة لإردوغان... فأودع السجن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:12

"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور

LBCI
أخبار دولية
06:44

الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب

LBCI
منوعات
09:56

حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تجمع الشركات المساندة للحفر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟

LBCI
أخبار دولية
13:51

بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا

LBCI
أخبار دولية
13:46

في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش

LBCI
رياضة
13:43

إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تجمع الشركات المساندة للحفر

LBCI
أخبار لبنان
13:09

خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
أخبار لبنان
12:12

"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور

LBCI
أمن وقضاء
14:58

اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:54

وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More