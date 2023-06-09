"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مأساوي حصل في مصر، حيث انقضت سمكة قرش على سائح روسي في البحر الأحمر والتهمته، ما أدى لوفاته على الفور.

وفي التفاصيل التي تم تناقلها، أنه ورد بلاغ لمديرية الصحة بالغردقة، في محافظة البحر الأحمر، مفاده أن سائحا روسيا تعرضّ لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الضحية عمره 24 عاماً.

هذا وأصيب اثنان آخران بالحادث.

إلى ذلك، كشفت معلومات لموقع "العربية" أن "سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين.

المصدر