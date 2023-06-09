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كينيا تحوّل غابة إلى مزار وطني... والسبب ما تم العثور عليه فيها!
منوعات
2023-06-09 | 06:38
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كينيا تحوّل غابة إلى مزار وطني... والسبب ما تم العثور عليه فيها!
كينيا تحوّل غابة إلى مزار وطني... والسبب ما تم العثور عليه فيها!
ستحوّل كينيا غابة ساحلية شاسعة عُثر فيها على جثث أكثر من 250 شخصًا على إرتباط بجماعة دينية دعا زعيمها إلى الصيام "للقاء يسوع" لتصبح مزارًا وطنيًا حسبما أعلن وزير.
وأثار العثور على قبور جماعية في غابة شاكاهولا البالغة مساحتها 325 هكتارًا في مدينة ماليندي الواقعة على ساحل المحيط الهندي، صدمة بين الكينيين.
وقال وزير الداخلية كيثوري كينديكي الثلاثاء إن الغابة "حيث إرتُكبت جرائم مخيفة لن تبقى كما كانت".
وأضاف في بيان: "ستحولها الحكومة إلى مزار وطني، مكان للذكرى كي لا ينسى الكينيون والعالم ما حصل هنا".
وبدأ المحققون الثلاثاء مرحلة ثالثة من إخراج الرفات وعثروا على بقايا 9 جثث أخرى لترتفع الحصيلة إلى 251 قتيلًا.
وقال كينديكي إن نشاطات الجماعة الدينية إمتدت أبعد من غابة شاكاهولا وبأن تحقيقات "شاملة ومنهجية وعلمية" وصلت إلى مزرعة في المنطقة تتجاوز مساحتها 14,980 هكتارًا.
وأضاف "فور إنتهاء الإجراءات الراهنة، ستلتقي مجموعة من المؤمنين من كل الأديان والقيادة الوطنية لتكريم ذكرى" الضحايا.
وبينما يبدو أن الصيام كان السبب الرئيسي للوفاة، فإن عددًا من الضحايا ومن بينهم أطفال، تعرضوا للخنق والضرب أو الإختناق، كما أظهرت عمليات تشريح أجرتها الحكومة.
وسلّم مؤسس كنيسة "غود نيوز انترناشونال" البالغ 50 عامًا، نفسه في 14 نيسان بعدما توجهت الشرطة بناء على معلومات إلى غابة شاكاهولا.
وتقول الشرطة إن 35 شخصًا على الأقل أوقفوا.
وأُنقذ 95 شخصًا من الغابة فيما بلغ عدد المفقودين 613 شخصًا، بحسب سجلات الشرطة.
وبرزت تساؤلات بشأن طريقة تمكن ماكنزي، وهو أب لـ7 أبناء، من الإفلات من أجهزة تطبيق القانون رغم سجل له من التطرف والقضايا القانونية السابقة.
ودفعت الأنباء المروعة بالرئيس وليام روتو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات وفريق عمل لمراجعة الأنظمة التي تحكم الهيئات الدينية.
وواجهت مساعي تنظيم الدين في الدولة ذات الأغلبية المسيحية معارضة شديدة في الماضي بوصفها محاولات لتقويض الضمانات الدستورية لفصل الكنيسة عن الدولة.
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