تقرير صادم... إنستغرام مسهّل رئيسيّ لشبكات الاستغلال الجنسي للأطفال!

أجرت صحيفة وول ستريت جورنال، بالإشتراك مع جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس، تحقيقاً أظهر أن تطبيق إنسغرام أصبح أداة ربط رئيسية لـ "شبكة واسعة من المتحرشين بالأطفال"، حيث يشارك عدد من رواد المنصة محتوى غير قانوني بشكل علني في التطبيق.ومن المؤكد أن التقرير يقدم ضربة قوية في استعراضه للنتائج والتي جاء فيها:"يساعد Instagram على الاتصال والترويج لشبكة واسعة من الحسابات المخصصة علنًا لعمولة وشراء المحتوى الجنسي للقصر. لطالما استخدم محبو الأطفال الإنترنت، ولكن على عكس المنتديات وخدمات نقل الملفات التي تلبي احتياجات الأشخاص المهتمين بالمحتوى غير المشروع ، فإن Instagram لا يستضيف هذه الأنشطة فقط. خوارزمياتها تروج لهم. يربط Instagram المتحرشين بالأطفال ويرشدهم إلى بائعي المحتوى عبر أنظمة التوصية التي تتفوق في ربط أولئك الذين يشاركونهم الاهتمامات الخاصة ".كان هذا الوصف بمثابة صفعة باردة على وجه أعضاء فريق Meta's Trust and Safety عندما قرأوه في وول ستريت جورنال.ويقول التقرير إن Instagram يسهل الترويج للحسابات التي تبيع صورًا غير مشروعة عبر "قوائم" المحتوى."تدعو بعض الحسابات المشترين إلى القيام بأعمال محددة. توصّل باحثون في مرصد ستانفورد للإنترنت إلى أن بعض القوائم تتضمن أسعار مقاطع فيديو لأطفال يؤذون أنفسهم و"صور لقصّار يقومون بأعمال جنسية مع الحيوانات". وبالسعر المناسب، ومقابل مبالغ محددة يتم توفير لقاءات وجهاً لوجه مع الأطفال".ويحدد التقرير اعتماد Meta على أدوات الكشف الآلي كعائق رئيسي لجهودها، مع تسليط الضوء أيضًا على كيفية قيام خوارزميات النظام الأساسي بالترويج بشكل أساسي لمزيد من المحتوى الضار للمستخدمين المهتمين من خلال استخدام علامات التصنيف ذات الصلة.والمحيّر في الموضوع هو أن إنستغرام يحتوي على نافذة تحذيرية لمثل هذا المحتوى، بدلاً من إزالته بشكل مباشر.