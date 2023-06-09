حجر ياقوت يُباع لهاوي جمع من الشرق الأوسط بهذا السعر الخيالي! (صورة)

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات أن ياقوتة كبيرة اسمها "إستريلا دي فورا" بيعت في نيويورك لقاء 34,8 مليون دولار، مُسجلةً بذلك رقماً قياسياً لعملية بيع حجر مماثل.

وبعد صقلها وتشكيلها في حجر خام يزن 101 قيراط اكتُشف داخل منجم في موزمبيق بأيلول، شكّلت هذه الجوهرة نجمة مزاد أُجري على مجوهرات شملت مئة قطعة.

وبيعت "إستريلا دي فورا" وتزن 55,22 قيراطاً هي أكبر حجر من هذا النوع يُطرح في مزاد علني على الإطلاق، التي طُرحت بدايةً بـ21 مليون دولار، لقاء 30 مليون دولار أو 34,8 مليون مع الرسوم والعمولات، لمشترٍ عبر الهاتف أبقى هويته طي الكتمان.

وأوضحت ناطقة باسم "سوذبيز" لوكالة فرانس برس أنّ المشتري هو "هاوي جمع من الشرق الأوسط"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ويعود الرقم القياسي السابق لياقوتة من بورما تزن 25,59 قيراطًا، بيعت بـ30,33 مليون دولار ضمنها التكاليف، في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في جنيف عام 2015.

وخلال المزاد نفسه، بيعت ماسة وردية نادرة مُسماة "إتيرنل بينك" ويبلغ وزنها 10,57 قراريط لقاء 34,8 مليون دولار، في رقم قياسي للقيراط الواحد (3,29 مليون دولار) يسجله حجر لونه زهري.

وسجّل الرقم القياسي العالمي لماسة وردية عام 2017، عندما بيع حجر في هونغ كونغ لقاء 71,2 مليون دولار.