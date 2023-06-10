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"نمنا بقربها وكانت هذه آخر لحظات قضيناها معها"... ابنة الـ14 شهراً توفيت بسبب حقيبة!

منوعات
2023-06-10 | 03:51
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&quot;نمنا بقربها وكانت هذه آخر لحظات قضيناها معها&quot;... ابنة الـ14 شهراً توفيت بسبب حقيبة!
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"نمنا بقربها وكانت هذه آخر لحظات قضيناها معها"... ابنة الـ14 شهراً توفيت بسبب حقيبة!

ابنة الـ14 شهراً توفيت بسبب حقيبة!

كشف والدا ميا ماكفي، البالغة 14 شهرًا أنها توفيت بعد أن تشابكت في أحزمة حقيبة معلّقة بالباب، وفق ما نقل موقع ديلي ميل البريطاني.

ووفق ما روى الأهل، فإن ميا، من ألنس بشمال اسكتلندا، توفيت في الحادث المأساوي الشهر الفائت، وعلى الإثر أصدر الوالدان تحذيراً بشأن مخاطر تعليق الأشياء على الأبواب مع وجود أطفال في المنزل.

وفي التفاصيل، فقد كان الوالدان كونور وهانا على بعد مسافة قليلة فقط من ابنتهما عندما صمتت، في حين أنهما كانا قد اعتادا على صوتها العالي دائماً، وهذا الصمت دفع بالوالد لتفقد ابنته فوجد ميا متشابكة في حقيبة ظهر صغيرة تحتوي على أحزمة رفيعة كانت معلّقة على الباب.

وبعد أن قام بفك تشابكها، صرخ كونور لزوجته، التي أخذت ميا إلى المطبخ وأجرت لها الإنعاش القلبي الرئوي، بينما اتصل الأب بالإسعاف لنقلها إلى مستشفى رايغمور.

إلا أن الأوكسيجين كان قد انقطع عن الطفلة، واستغرق قلبها من 30 إلى 45 دقيقة لينبض من جديد.

وأمضت ميا مع عائلتها أربعة أيام تقريباً في المستشفى قبل وفاتها.

وقالت الوالدة: "استلقيت أنا وكونور في السرير معها ووضعت يدي على صدرها وشعرت أنها بذهب بعيداً. توقف قلبها عن النبض... نمنا بقربها وكانت هذه آخر لحظات قضيناها مع ابنتنا الصغيرة".

وأضافت: "كانت ميا شقية وتشبه والدها بكل التفاصيل... لم نتوقع خسارتها أبداً... كنا نظن أن لدينا سنوات لنعيشها معاً".
 

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