نشرت صورتهما بكدمات على وجهيهما قبل الجريمة... قتلت صديقتها المفضلة بسبب رجل!

قتلت صديقتها المفضلة بسبب رجل!

اتُهِمت سيّدة من ميشيغان بقتل صديقتها المفضلة، والتي كانت تتشارك حبيبها معها، وذلك بعد أن خاضتا معركة شرسة وتضاربتا تحت تأثير الكحول، بحسب ما ذكر موقع ديلي ميل البريطاني.

ووفق ما نقل الموقع، فإن راكيل كاسياس، 44 عاماً، زعمت أنها كانت تتشارك الرجل نفسه مع سيّدة أخرى عمرها 44 عاماً.

وكانت كاسياس قد نشرت صورةً عبر موقع فيسبوك تجمعها بسيّدة أخرى، وأرفقتها بجملة "صديقتي المفضلة"، قبل أسبوع من وقوع الحادث. وظهرت السيّدتان في الصورة وهما تضحكان مع كدمات على العيون والوجهين.

وبعد أن سأل عدد من الأشخاص عن سبب الكدمات، أجابت كاسياس: "نحن نتقاتل، لقد أخذتُ حبيبها منها".

وكانت السيّدتان تتقاتلان لأيّام عدة بسبب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً، ليُبلّغ في وقت لاحق عن وقوع إشكال في منزله حيث تم العثور على الضحية فاقدة للوعي.

وعلى الإثر تم نقل الشابة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أنها تعاني إصابة في الرأس، وتوفّيت بعد يومين.

وقال والد كاسياس، في حديث لموقع ديلي ميل، إنه يعتقد أن "الإشكال حصل عندما كانت السيدتان تحت تأثير الكحول"، إلا أنه لم يتمكن من تحديد هوية الشابة التي قُتلت، أو الرجل الذي حصل الإشكال بسببه.

وأضاف الوالد: "عندما لا تكون ابنتي تحت تأثير الكحول تتحول إلى شخصٍ آخر، إلا أنها بدأت بتعاطي المشروب في السنوات القليلة الأخيرة، ربما قبل أن تبدأ هذه العلاقة... من المحتمل أن يكونوا قد توافقوا لأنهم جميعًا كانوا مدمنين على الكحول".

وتم التبليغ عن الحادثة يوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة فجراً.

وتم العثور على صديقة كاسياس في الحمام فاقدة للوعي إثر تعرضها للضرب الشديد، وكانت لا تزال على قيد الحياة عندما وصلت إلى المستشفى، إلا أنها توفيت صباح الخميس بسبب إصابة شديدة في الرأس.

وتم اتهام كاسياس بارتكاب جريمة قتل، ورفضت الشرطة الإفراج عنها بكفالة وهي محتجزة حالياً في مقاطعة سانت كلير ومن المقرر عقد جلسة المحكمة المقبلة في 20 حزيران.