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شركة تطرد موظفاً من عمله... بسبب دخول الحمّام!

منوعات
2023-06-10 | 06:28
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شركة تطرد موظفاً من عمله... بسبب دخول الحمّام!
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شركة تطرد موظفاً من عمله... بسبب دخول الحمّام!

شركة تطرد موظفاً من عمله بسبب دخول الحمّام!

قامت إحدى الشركات الصينية بطرد أحد موظفيها بسبب دخوله الحمّام بشكل المتكرر، إذ استمرت فترات بقائه في الحمّام لمدة 6  ساعات أحياناً.
 
ووفق ما نقل موقع "South China Morning Post"، فإن الموظف الذي يدعى وانغ اتخذ تدابير قضائية بحق الشركة التي كان يعمل لديها بسبب الطرد التعسّفي.
إلّا أن حتى المحاكم الصينية حكمت لصالح الشركة، رافضة طلب وانغ.
 
ووفق التقرير الذي نشره الموقع، فإن وانغ كان قد انضم إلى الشركة في نيسان 2006، وبدأ بالعمل لديها كموظف ثابت منذ عام 2014.
 
ومعاناة وانغ بدأت في كانون الثاني 2014 بعد أن بدأ بالخضوع لعلاج بسبب مشاكل في الأمعاء الأمر الذي تسبب بدفعه لدخول الحمّام بكثرة. 
 

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