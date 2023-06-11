إنتظره المئات في المطار وأمام فندقه... إستقبال مهيب لميسي في الصين (فيديو)

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، إستقبال الأبطال السبت في بكين، بعد وصوله بطائرة خاصة لخوض مباراة ودية في كرة القدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.وصاح مئات المشجعين كانوا بانتظاره في المطار "ميسي ميسي!"، مرتدين القميص المقلّم بالأزرق والأبيض مع الرقم 10، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.وإنتظر مئات آخرون أمام فندقه، ليس بعيداً عن ضفاف عن نهر ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه.وفيما حافظ المشجعون على رباطة جأشهم بداية، بدأوا باطلاقات الهتافات والصياح باسم ميسي عندما إعتقدوا انهم رأوا حافلته.وهذه المرة السابعة يزور فيها ميسي الصين، بعد الأخيرة في 2017، بحسب الصحف المحلية.وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا في إستاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع لـ68 ألف متفرّج.وتتزامن المباراة مع عودة المناسبات الكروية الدولية إلى الصين، بعد قيود صحية صارمة استمرت 3 سنوات ما أدى إلى إفراغ الملاعب من الجماهير وإلغاء مسابقات رياضية عديدة.