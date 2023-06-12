دراسة صادمة... ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول"!

دراسة صادمة... ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول"!



يرى أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا أن العنف ضد المرأة "مقبول"، على ما أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان الأحد بأنها "صادمة".



وقال 33 في المئة من الرجال الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاماً في الدراسة الإستقصائية التي تنشرها مجموعة "فونكه" الإعلامية الإثنين إنهم يقبلون فكرة أن "تنزلق أيديهم" أحياناً خلال شجار مع شريكة حياتهم.



وأقرّ 34 في المئة بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.



وإعتبر كارستن كاسنر من مجموعة "فدرال فوروم مِن" الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج "صادمة". وقال في تصريح لمجموعة "فونكه" إن ثمة "مشكلة" في "تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الإستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة" مشدداً على ضرورة أن "يتغير ذلك بصورة عاجلة".



وأجري الإستطلاع عبر الإنترنت لحساب منظمة "بلان إنترنشونال جيرماني" لمساعدة الأطفال من 9 إلى 21 آذار الفائت، وشمل ألف رجل وألف إمرأة من كل أنحاء ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.



وتعرضت أكثر من 115 ألف امرأة للعنف المنزلي عام 2021، وفقاً لبيانات الشرطة الفدرالية الألمانية. وقُتلت أكثر من 300 إمرأة على أيدي شركاء حياتهنّ الحاليين أو السابقين عام 2021.



وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان العام المنصرم إنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة.



وشدد يومها على ضرورة أن تتسم عقوبات "العنف القائم على النوع الاجتماعي" بـ"الصرامة اللازمة".