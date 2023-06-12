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في يومها العالمي... اكتشفوا مصدر الفلافل وفوائدها!
منوعات
2023-06-12 | 06:45
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في يومها العالمي... اكتشفوا مصدر الفلافل وفوائدها!
يُحتفل في الثاني عشر من حزيران سنوياً باليوم العالمي للفلافل، المشهورة من قبل المطاعم الشرق أوسطية، والّتي تُعدّ أحد الأطعمة المفضلة لدى محبي اللّحوم والنباتيين على حد سواء.
وللأشخاص الّذين لم يتذوقوا الفلافل، فإنها كرة مقلية مصنوعة من الحمص المطحون أو الفول، وغالباً ما تُقدم في هيئة شطيرة وتُقدم مع الخضار وصلصة الطحينة. وبغض النظر عن كيفية تقديم هذا الطبق، فتكون عادةً الفلافل مقرمشة قليلاً من الخارج وطرية من الداخل.
أما بالنسبة لأين ومتى نشأ مفهوم الفلافل، فلا يزال الأمر موضع جدل. وتتداول قصة على أنه تم تناولها لأول مرة على نطاق واسع في مصر، عندما استخدم المسيحيون الأقباط الطبق كبديل للحوم أثناء الصوم الكبير الذي يسبق عيد الفصح، إلا أنه لا يوجد دليل موثّق على ذلك.
ويُعتبر من السهل إعداد طبق الفلافل، حيث يتم صنعه من الحمص مع بعض التوابل مثل الكزبرة والكمون لإضافة نكهة مميزة على المزيج. وعند إعداد الفلافل "بالخبز العربي"، يتم إضافة بعض الخس الطازج وشرائح الطماطم والكبيس وصلصة "الطراطور" (من الطحينة) عليها.
وعادةً ما يتم تناول الفلافل كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، من الإفطار إلى العشاء.
وفي يومها العالمي، لا بدّ من تسليط الضوء على فوائد الفلافل، فعلى الرغم من أنها مقلية بالزيت، إلا أنها تُعتبر مصدراً جيداً للألياف والبروتين النباتي. كما يساعد الحمص في الطبق على التحكم في مستويات السكر في الدم.
ويمكن اتباع نسخة صحية من الفلافل عن طريق خبزها بدلاً من قليها للحصول على فوائد أكثر.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
فلافل
اليوم العالمي
حزيران
حمص
الشرق الأوسط
الطراطور
الطحينة
مصر
الأقباط
اللحوم
النباتيين.
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