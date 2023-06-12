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ما هي العلامات الدالة على الخيانة؟... إليكم بعض الطرق لكشفها!
منوعات
2023-06-12 | 10:30
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ما هي العلامات الدالة على الخيانة؟... إليكم بعض الطرق لكشفها!
إذا كنتم قد تعرضتم لتجربة حبّ فاشلة سببها الخيانة، فيجب أن تعلموا أنه قد يكون من الصعب اكتشاف العلامات الظاهرة، وذلك لأن الثقة تلعب دوراً مهماً في العلاقة بين الحبيبين.
لكن وفقًا لاستطلاع حصل عام 2016، فقد اعترف واحد من كل أربعة بالغين متزوجين بإقدامهم على فعل الخيانة. لذلك، فتقع مسؤولية كشف الخائن على عاتق الطرف الآخر من العلاقة.
وفي هذا السياق، يُقدم موقع
Vogue India
بعض العلامات الأساسية الّتي يمكن رصدها في حال تعرّض أحد الطرفين في علاقة حبّ للخيانة.
ويذكر الموقع أبرز المواقف الّتي تساعد على كشف الخائن، ومنها اتّهام الآخر بالخيانة، إجراء عمليات سحب مبالغ نقدية بكثرة، تعلّم وضعيات جنسية جديدة، انتقاد الآخر بشدّة، عدم تقديم إجابة واضحة في حال وقوع سوء تفاهم، إعطاء المزيد من الإهتمام للمظهر الخارجيّ، نسيان الأحاديث السابقة الّتي دارت بين الطرفين، انعدام الثقة، التشديد على الجدول الزمني لمعرفة أوقات الغياب، ظهور هوايات أو اهتمامات جديدة عشوائية، قبول فعل الخيانة في العائلة، الشعور بالغضب أثناء مواجهتهم، حظر استخدام الأجهزة الإلكترونية، زيادة عدد الأصدقاء، الإبتعاد عن الشريك، التردد بشأن الظهور علناً مع الشريك.
وتقول المعالجة النفسية نيكوان لويس المتخصصة في العلاج الزواجي: "تتطلب الخيانة الكثير من الجهد، لذلك يصبح من الصعب الخروج من الحبيب أو الشريك إلى العلن"، مضيفةً "وقد يشير انخفاض عدد النزهات بدون سبب وجيه إلى وجود مشكلة أساسية في العلاقة".
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علاقة غرامية
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معالجة نفسية
بالغين
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