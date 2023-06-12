الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مهرجان "الحساء الوردي"... العاصمة الليتوانية تحتفل بطبقها التقليدي (صور)

منوعات
2023-06-12 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مهرجان &quot;الحساء الوردي&quot;... العاصمة الليتوانية تحتفل بطبقها التقليدي (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مهرجان "الحساء الوردي"... العاصمة الليتوانية تحتفل بطبقها التقليدي (صور)

لا يخفي الطالب الفرنسي في ليتوانيا فيكتور دولاكرا شغفه بطبق محلي شهير هو عبارة عن حساء بارد من الخيار والشمندر يحمل اسم سالتيبارشيه (Saltibarsciai)، ويُعرف أيضاً بـ"الحساء الوردي"، افتُتِح مهرجان مخصص له السبت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وللمشاركة في هذا المهرجان، تنكّر الطالب بزيّ وعاء من هذا الحساء مصنوع من الورق المقوى، واعتمر قبعة من الورق المقوى أيضاً، مطلية يدوياً بألوان العلم الليتواني الأصفر والأخضر والأحمر.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن "الحساء الوردي" الذي يُعدّ من التراث المطبخي في ليتوانيا، هو حساء بارد مصنوع من الكفير ويحوي الخيار المفروم وقطع الشمندر والبصل الأخضر مع الكثير من الشبت.

ويُقدّم هذا الطبق مع كريمة طازجة، ومرفقاً ببيضة وبطاطا، مسلوقة أو مقلية، وهو أحد المأكولات الصيفية الأكثر شعبية في كل أنحاء ليتوانيا.

وفي موقع المهرجان، جُهّزت مكوّنات ما يُفترض أن يصبح أكبر وعاء "حساء وردي" في العالم.

وانتشرت في المكان أكشاك تبيع العطور المنزلية المستوحاة من سالتيبارشيه ورقائق البطاطا وكعك الزنجبيل والمثلّجات. كذلك تشارك الحانات والمقاهي في المهرجان من خلال تقديم كوكتيلات وقهوة سالتيبارشيه.

وباتت وكالة "غو فيلنيوس" التي تتولى الترويج السياحي للعاصمة الليتوانية وتنظم مهرجان "بينك سوب فيست" تستخدم "الحساء الوردي" لتعزيز السياحة المطبخية في هذه الدولة الواقعة على بحر البلطيق.

وتحوّل "الحساء الوردي" نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.

ولاحظت الناطقة باسم هيئة ترويج السياحة الليتوانية "ترافل ليتوانيا" دوفيل سيليوكي إنه "أحد أنواع الحساء التي تحظى بأكبر قدر من التداول على إنستغرام".

 
 

آخر الأخبار

منوعات

مهرجان

الحساء الوردي

الخيار

الشمندر

سالتيبارشيه

ليتوانيا.

LBCI التالي
دراسة صادمة... ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول"!
إنتظره المئات في المطار وأمام فندقه... إستقبال مهيب لميسي في الصين (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:07

بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان "غوفرنرز بول" في نيويورك (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
16:38

ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": "لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية

LBCI
آخر الأخبار
15:00

ظافر ناصر لـ"الأحد مع ماريو": لا ننتخب فرنجية لأن هناك خلاف في التموضع والخيارات السياسية ولكن العلاقة الشخصية والتاريخية قائمة بيننا

LBCI
آخر الأخبار
14:54

عطالله لـ"الأحد مع ماريو": وصلنا الى الخيار الثالث اليوم فالخيار الأول كان فرنجية والثاني معوض وقلنا ان الخيارين غير قادرين على الوصول لذلك طرحنا الخيار الثالث والتقاطع على أزعور ليس موجها ضد احد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:11

خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)

LBCI
منوعات
12:07

بعد تحسّن جودة الهواء... انطلاق مهرجان "غوفرنرز بول" في نيويورك (فيديو)

LBCI
منوعات
10:30

ما هي العلامات الدالة على الخيانة؟... إليكم بعض الطرق لكشفها!

LBCI
آخر الأخبار
10:11

أسعار تذاكر السفر ستبقى مرتفعة على المدى الطويل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟

LBCI
فنّ
05:10

حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صقال ينقل عن اللواء بيسري سبب منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-07

كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023

LBCI
أخبار دولية
09:31

بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

LBCI
أخبار دولية
08:09

في يومه الثاني.. منتدى الحوار الصيني العربي يواصل أعماله

LBCI
أخبار لبنان
08:05

مفتي بعلبك - الهرمل عرض موضوع النزوح السوري

LBCI
أخبار لبنان
07:59

كركي عرض للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:53

بارود يعلّق على كلام فرنجيه: لم أكن أعتقد أن التهكّم من شيم أصحاب الفروسية المفترضين وهو قطعا ليس من شيم الرؤساء

LBCI
خبر عاجل
01:56

جهاد ازعور: لست تحدياً لأحد.. ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات

LBCI
فنّ
05:10

حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام

LBCI
صحف اليوم
00:15

معلومات لـ"نداء الوطن": تيمور جنبلاط سيزور بري للتشاور وباسيل نجح بإقناع معظم نواب "التيار" بالتصويت لأزعور

LBCI
أخبار لبنان
08:31

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام

LBCI
أخبار دولية
09:31

بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية

LBCI
فنّ
05:16

بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 12-06-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More